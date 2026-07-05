Rückschritt: Jahre nach #MeToo wächst Kristen Stewarts Wut

Kristen Stewart (36) hat beim Academy Women's Luncheon im November 2025 in einer emotionalen Rede mit Hollywood abgerechnet. Die Schauspielerin und Regisseurin, die 2025 mit "The Chronology of Water" ihren ersten eigenen Langfilm schrieb und inszenierte, machte dabei keinen Hehl aus ihrer Frustration über die Lage von Frauen in der Filmindustrie. Knapp neun Jahre nach dem Beginn der MeToo-Bewegung seien die erhofften Veränderungen ausgeblieben – im Gegenteil: Kristen sieht sogar deutliche Rückschritte. "Der Rückschritt nach unserem kurzen Moment des Fortschritts ist statistisch gesehen verheerend. Er ist verheerend. Es ist bedauerlich, wie wenige Filme des vergangenen Jahres von Frauen gedreht wurden", zitiert das Magazin Elle die Filmemacherin.

In ihrer Rede sprach Kristen auch darüber, wie weibliche Perspektiven im Filmbusiness systematisch unterdrückt würden. Authentische Geschichten aus einer weiblichen Sicht würden häufig als "zu dunkel" abgelehnt und tabuisiert. Ihre Worte richtete sie dabei direkt an bereits etablierte Kolleginnen, die ebenfalls bei der Veranstaltung anwesend waren – darunter Regisseurin Patty Jenkins (54), Schauspielerin Alicia Silverstone (49), Kate Hudson (47) und Drehbuchautorin Dylan Meyer (38). "Jeder Mann, jede Frau und jedes Kind sollte dabei unterstützt werden, sein beziehungsweise ihr wahres Ich zum Ausdruck zu bringen, ganz gleich, wie das aussieht. Jede Frau hat das Recht, ihre eigene Stimme zu nutzen – und nicht die, die jemand anderes für sie ausgewählt hat", appellierte Kristen. Erfolgreiche Filmemacherinnen trügen dabei eine besondere Verantwortung: "Diejenigen von uns, die das Glück hatten, ihren einen Film zu drehen, tragen Verantwortung für diejenigen, die noch kommen werden."

Kristen Stewart, 1990 in Los Angeles geboren, wurde vor allem durch die Twilight-Saga weltbekannt und entwickelte sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch hinter der Kamera weiter. Mit "The Chronology of Water" wagte sie 2025 den Schritt zur Langfilm-Regisseurin – ein Projekt, an dem auch ihre Partnerin Dylan Meyer als Drehbuchautorin beteiligt war. Die beiden sind seit April 2025 verheiratet.

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Getty Images Kristen Stewart bei den Kodak Film Awards in Los Angeles

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Getty Images Kristen Stewart spricht bei den Kodak Film Awards in Los Angeles

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Getty Images Kristen Stewart und Dylan Meyer beim AFI Fest-Screening von "The Chronology Of Water" im TCL Chinese 6 Theatres, Hollywood, 26.10.2025