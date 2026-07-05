Date-Night: Michelle Obama schwärmt über Presidential Center

Michelle Obama (62) hat auf Instagram verraten, dass ihr erstes Date mit Ehemann Barack Obama (64) in einem Museum stattfand – und genau das hat sie auf eine romantische Idee gebracht. In einem Video, das sie gemeinsam mit dem ehemaligen US-Präsidenten auf der Plattform teilte, empfiehlt die ehemalige First Lady das Obama Presidential Center in Chicago als perfekten Ort für ein Date. Das neue Center sei genau das Richtige für "dich und deinen Schatz", schrieb Michelle dazu auf Instagram. Barack und sie hätten sich damals in ein Museum verliebt – und das neue Zentrum sei mindestens genauso romantisch, so die Botschaft des Paares.

In dem Video schwärmt Michelle in höchsten Tönen von der Atmosphäre des Centers. "Das wäre wie: 'Oh, dieser Typ ist cool'", sagte sie mit Blick auf Barack, der lachend daneben stand. Das Center bezeichnete sie als "sexy Umgebung" mit dem richtigen "Date-Vibe". Besonders hebt sie die Textilinstallation von Nick Cave (68) und Marie Watt sowie die Kunstwerke von Mark Bradford hervor, die ihrer Meinung nach die romantische Stimmung noch verstärken. Wer nach dem Kunstgenuss eine Pause braucht, kann es sich laut Michelle auf den gemütlichen Sofas bequem machen – perfekt, um mit dem Date ins Gespräch zu kommen. Anschließend empfiehlt sie einen Besuch in Tafaris Kitchen, bevor man sich mit einer Decke auf dem Rasen des Geländes niederlässt. "Es gibt nichts Romantischeres", so die ehemalige First Lady. Das Obama Presidential Center öffnete seine Türen am Juneteenth und umfasst ein 19,3 Hektar großes Gelände auf Chicagos South Side mit Parks, Veranstaltungsräumen, einer Stadtbibliothek und einem Museum.

Das Paar hat schon früher gerne Einblicke in seine Anfänge als Liebespaar gewährt. In einem Interview mit dem Magazin People sprach Michelle zuletzt über ihre tiefe Verbundenheit mit Barack und darüber, wie sehr er ihr Leben geprägt hat. "Er hat mir den Mut gegeben. Er war mein Anker. Er war wie: 'Ich hab dich'", erklärte sie gegenüber People. Auch über ihren allerersten Kuss haben die beiden bereits gesprochen: Dieser fand – wenig museal – vor einem Baskin-Robbins-Eisladen statt, wo die beiden auf dem Bordstein saßen. Barack verriet schmunzelnd, dass dort heute sogar eine Gedenktafel hänge.

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Getty Images Barack und Michelle Obama im August 2024

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Getty Images Barack Obama und Michelle Obama beim Stakeholder-Event im Obama-Präsidenten-Zentrum in Chicago, zwei Tage vor der offiziellen Eröffnung

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Getty Images Barack Obama, Michelle Obama, Malia Obama und Sasha Obama bei der Eröffnung des Barack Obama Presidential Center in Chicago, 18. Juni 2026