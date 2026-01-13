Mehmet Scholls Tochter (17) leidet unter seltener Krankheit

Josefine Scholl, die 17-jährige Tochter der Fußball-Legende Mehmet Scholl (55), hat auf TikTok ehrlich über ihre unheilbare Krankheit gesprochen. Sie leidet am seltenen McCune-Albright-Syndrom, einer genetischen Erkrankung, die vor allem ihre Knochen betrifft. Bei der Krankheit bilden sich Hohlräume in den Knochen, wodurch diese deutlich anfälliger für Brüche werden. Bereits im Jahr 2022 erlitt Josefine infolgedessen einen Oberschenkelbruch. "Ich habe eigentlich jeden Tag Schmerzen", erklärte sie in ihrem Video tapfer. Wegen ihrer Erkrankung darf sie keinen Sport treiben und beschränkt sich stattdessen auf Physiotherapie, um ihre Muskeln zu stärken.

Die Krankheit begleitet Josefine seit ihrem 14. Lebensjahr und bringt neben den Schmerzen eine Vielzahl von Herausforderungen mit sich. Besonders betroffen ist die rechte Körperhälfte der jungen Frau, wie sie beschreibt. Zusätzlich könnten sich im Laufe der Zeit weitere Symptome wie hormonelle Störungen oder Hautveränderungen entwickeln. Trotz allem versucht Josefine, der Krankheit etwas Positives abzugewinnen. Sie erklärte, dass sie durch das McCune-Albright-Syndrom gelernt habe, die kleinen Dinge im Leben mehr zu schätzen. Im Alltag gibt sie sich kämpferisch und möchte sich ihre Lebensfreude nicht nehmen lassen.

Josefine, die auch als Model tätig ist, hat sich für die Öffentlichkeit geöffnet, nicht nur bezüglich ihrer Gesundheit, sondern auch privat. Derzeit ist sie mit dem Fußballspieler Tom Bischof liiert, der beim FC Bayern München aktiv ist. Auf Social-Media-Plattformen teilte das Paar bereits einige glückliche Momente miteinander. Mehmet, der aus seiner Karriere beim FC Bayern bekannt ist, hat bisher keinen öffentlichen Kommentar zu der Erkrankung seiner Tochter abgegeben. Es bleibt jedoch klar, dass Josefine ein starkes Netzwerk um sich hat, um die Herausforderungen ihrer Krankheit zu meistern.

Anzeige Anzeige

Instagram / josie.sll Josefine Scholl postet auf Instagram ein Selfie im Januar 2026

Anzeige Anzeige

DeFodi/ActionPress Mehmet Scholl

Anzeige Anzeige

Imago Tom Bischof mit seiner Freundin Josefine Scholl