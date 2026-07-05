Am Filmset: Walton Goggins rettete Olivia Wilde das Leben

Olivia Wilde (42) macht eine dramatische Enthüllung über Dreharbeiten, die schon viele Jahre zurückliegen: Die Schauspielerin erzählt jetzt, dass ihr Kollege Walton Goggins (54) ihr am Set des Sci-Fi-Westerns "Cowboys and Aliens" das Leben gerettet hat. In der aktuellen Folge des Podcasts "Armchair Expert" von Dax Shepard (51) berichtet Olivia von einem gefährlichen Ritt durch die Wüste, bei dem sie zusammen mit Daniel Craig (58) und Harrison Ford (83) vor der Kamera galoppierte. Hinter ihnen donnerte eine Herde von rund 40 Pferden über den Sand, als plötzlich ein Stunt schiefging und Olivia schwer stürzte – genau in die Bahn der heranrasenden Tiere.

Die Regisseurin schildert, dass ihr Pferd beim Sprung über einen breiten Graben völlig unkontrolliert wurde, sie abwarf und sie unglücklich auf Kopf und Rücken landete. Wegen einer Erhebung im Boden lag sie so, dass die nachfolgenden Pferde sie nicht sehen konnten, zusätzlich wirbelte der Ritt dichte Staubwolken auf. "Ich erinnere mich, dass ich mein Ohr an den Boden gelegt hatte und es hören konnte – es klang wie Donner, als kämen sie auf mich zu. Und mir kam der Gedanke (...): Es wird schnell gehen. Es wird so sein, als würde man Apfelmus pürieren. Und dann ist es vorbei." Doch dann griff Walton ein: Der "Django Unchained"-Star lenkte sein Pferd im Bruchteil einer Sekunde quer vor ihren Körper und nutzte das Tier wie einen Schutzschild. Die anderen Reiter wichen zur Seite aus und umritten ihn, während er den Aufprall und das Chaos kontrollierte. "Walt hat mir das Leben gerettet. Er ist ein Held im echten Leben", schwärmt Olivia im Podcast.

Abseits der dramatischen Set-Erinnerung spricht Olivia derzeit auch über ein Herzensprojekt: Ihren neuen Film "The Invite" hat sie der verstorbenen Schauspielikone Diane Keaton (†79) gewidmet. Auf der Premiere erklärte sie dem Hollywood Reporter, dass Diane mit ihren Filmfiguren ein großes Vorbild für sie gewesen sei. "Ich wollte diesen Film Diane unbedingt zeigen", sagte die Regisseurin dort. Diane habe viele Filme geprägt, die "The Invite" inspiriert hätten. "Sie war die erste Schauspielerin, die ich wahrnahm, die eine völlig einzigartige und komplexe Frau verkörperte", so Olivia. Die Schauspielerin und Regisseurin, die Mutter von zwei Kindern ist, beschrieb Diane als "einzigartig" und sagte, dass sie sie auch persönlich sehr ermutigt habe.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Walton Goggins rettete Olivia Wilde bei einem gefährlichen Dreh

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Getty Images Walton Goggins, Schauspieler

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Getty Images Olivia Wilde, Schauspielerin, 2026