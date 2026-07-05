Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Internationale Stars
Brad Pitt
Bekifft: Für Brad Pitt endete diese Premiere fast im Fiasko
Bekifft: Für Brad Pitt endete diese Premiere fast im FiaskoGetty ImagesZur Bildergalerie

Bekifft: Für Brad Pitt endete diese Premiere fast im Fiasko

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min
Promiflash.de bei Google bevorzugen

Lange bevor "Fight Club" zum Kultklassiker avancierte, stand Brad Pitt (62) zusammen mit seinem Co-Star Edward Norton (56) vor einer denkwürdigen Premiere – und die beiden ahnten schon vorher, dass es kein leichter Abend werden würde. Jetzt packt Edward Norton im Podcast "Fly on the Wall" mit Dana Carvey (71) und David Spade (61) über die Vorführung beim Filmfestival in Venedig aus. Bevor der Film 1999 dem Festivalpublikum gezeigt wurde, zog Brad seinen Kollegen zur Seite und fragte ihn, wie er die Reaktionen einschätze. Nortons Antwort war wenig optimistisch: "Ich glaube nicht, dass das gut laufen wird." Brad stimmte sofort zu – und unterbreitete einen ungewöhnlichen Vorschlag: "Dann lass uns high werden."

Gesagt, getan: Brad war mit einem Privatjet angereist und hatte offenbar einen großen Joint im Gepäck. Hinter dem Hotel rauchten die beiden Schauspieler gemeinsam, bevor sie sich der Premiere stellten. Der Abend verlief dann tatsächlich so schlecht, wie befürchtet: Zuschauer verließen während der Vorführung den Saal, und am Ende wurde der Film sogar ausgebuht. Besonders bewegt zeigte sich Brad kurz nach dem Ende des Films, als er sich im dunklen Kinosaal zu Norton umwandte und sagte: "Ich glaube, das ist der beste Film, in dem ich jemals mitspielen werde."

Diese Geschichte klingt heute beinahe unvorstellbar, denn "Fight Club" gilt längst als eines der prägendsten Werke der Neunziger und als Meisterwerk von Regisseur David Fincher (64). Zum Kinostart enttäuschte der Film jedoch an den Kinokassen und spaltete Kritiker und Publikum gleichermaßen. Erst durch Heimkino-Veröffentlichungen und Mundpropaganda entwickelte sich der Film über die Jahre zu dem gefeierten Kultphänomen, als das er heute bekannt ist.

Brad Pitt, Schauspieler
Getty Images
Brad Pitt, Schauspieler
Brad Pitt und Edward Norton als Tyler Durden und Erzähler im Poster zu David Finchers Film "Fight Club" (1999)
Imago
Brad Pitt und Edward Norton als Tyler Durden und Erzähler im Poster zu David Finchers Film "Fight Club" (1999)
David Fincher, Filmregisseur
Getty Images
David Fincher, Filmregisseur
Edward Norton und Brad Pitt in einer Szene aus "Fight Club"
Imago
Edward Norton und Brad Pitt in einer Szene aus "Fight Club"
Das Festivalpublikum buhte, später wurde der Film Kult: Wie ordnet ihr die Venedig-Reaktion ein?
In diesem Artikel