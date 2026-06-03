Mit Diego & Summer: Show "Born Famous" begleitet Promi-Kids

Vier junge Erwachsene mit einem gemeinsamen Nenner: berühmte Eltern. Ab Donnerstag, dem 16. Juli, begleitet das neue ProSieben-Format "Born Famous – Fluch oder Segen?" Gloria-Sophie Burkandt (27), Summer Terenzi (19), Josefine Scholl und San Diego Pooth (22) dabei, wie sie ihren eigenen Weg im Leben finden. Die Sendung läuft immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben und ist gleichzeitig auch im Stream auf Joyn verfügbar. Die Langzeit-Doku, produziert von Constantin Entertainment, begleitet laut dem Presseportal die vier Nachwuchspromis mehrere Monate lang und zeigt sowohl private als auch berufliche Einblicke in ihr Leben. Fans dürfen gespannt sein auf Einblicke in Universität, Bühne, Alltag – und bei Josefine sogar in die Liebe.

Gloria-Sophie, älteste Tochter von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59), gab auf Instagram bereits einen Vorgeschmack auf ihre Teilnahme. "Ich freue mich sehr, wenn ihr auf die Reise mitkommt und erlebt, wie ich mit Herausforderungen in meinem Leben klarkomme [...], wie ich aber auch mit den Höhen und Tiefen des Erwachsenwerdens klarkomme", schrieb die 27-Jährige dort. Sie betonte, es sei "gar nicht immer so einfach, wenn man einen starken Vater oder starke, tolle Eltern hat, seinen eigenen Weg zu finden." Auch Josefines Beziehung zum Bayern-Spieler Tom Bischof (20) soll in der Show eine Rolle spielen.

Die vier Protagonisten sind allesamt keine Unbekannten. San Diego, Sohn von Verona (58) und Franjo Pooth (56), wurde 2025 zum "Dancing Star" bei der RTL-Show Let's Dance gekürt. Summer, die Tochter von Sängerin Sarah Connor (45) und Marc Terenzi (47), hat in London studiert, ist selbst als Sängerin und Songwriterin aktiv und stand bereits mehrfach gemeinsam mit ihrer Mutter auf der Bühne. Josefine, Tochter von Ex-Nationalspieler Mehmet Scholl (55), hielt sich bislang eher aus dem TV-Geschäft heraus und teilte ihren Alltag vor allem über Instagram und TikTok – mit rund 140.000 Followern. Gloria-Sophie wiederum studiert Wirtschaft und arbeitet derzeit an ihrer Doktorarbeit.

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Joyn/Marc Rehbeck Josefine Scholl, Summer Terenzi, San Diego Pooth und Gloria-Sophie Burkandt

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Imago Bei der Eröffnung der Bayreuther Festspiele 2025: Markus Söder mit Tochter Gloria-Sophie Burkandt

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Imago Josefine Josie Scholl und Tom Bischof nach FC Bayern München gegen 1. FC Köln, München, 16.05.2026

Imago Verona Pooth mit Franjo Pooth und Sohn San Diego Pooth, Premiere von "Mrs. Doubtfire" im November 2025

Instagram / summerterenzi Sarah Connor mit ihrer Tochter Summer