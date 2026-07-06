Elisabeth Degen führt das Erbe von Papa Michael Degen fort

Wenn wieder ein neuer "Donna Leon"-Fall über die Bildschirme flimmert, werden sich viele Zuschauer an Michael Degen (†90) erinnern. Als Vice-Questore Patta prägte der Schauspieler die beliebte ZDF-Krimireihe über Jahre und wurde für Millionen Fernsehzuschauer zu einem vertrauten Gesicht. Michael ist im Jahr 2022 im Alter von 90 Jahren gestorben – und sein schauspielerisches Erbe lebt heute vor allem in seiner Tochter Elisabeth Degen weiter. Die 1971 in Frankfurt am Main geborene Schauspielerin arbeitet seit Jahrzehnten erfolgreich vor der Kamera und hat sich einen festen Platz in der deutschen Fernsehlandschaft erarbeitet.

Doch statt sich auf den bekannten Namen ihres Vaters zu verlassen, ging Elisabeth ihren eigenen schauspielerischen Weg. Zu sehen war sie unter anderem im Tatort, in "Gute Zeiten, schlechte Zeiten", der Netflix-Serie "Kleo" sowie zuletzt im "Usedom-Krimi". Fans der Familie Degen kommen dabei auf ihre Kosten, Vater und Tochter standen sogar gemeinsam vor der Kamera und zwar 2017 für den ZDF-Film "Winterjagd".

Michael, der nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Autor erfolgreich war, wurde für sein künstlerisches Schaffen vielfach geehrt. Für seine Arbeit erhielt er unter anderem den Adolf-Grimme-Preis, einen Bambi sowie das Bundesverdienstkreuz. Durch seine Präsenz in beliebten Produktionen wurde er in Ost- und Westdeutschland einem breiten Publikum vertraut. Während der Vater vielen Fans vor allem als charismatischer Darsteller von Figuren mit Ecken und Kanten in Erinnerung geblieben ist, setzt seine Tochter Elisabeth ihren eigenen Weg in der Branche fort. Sie steht damit sinnbildlich für eine Schauspielerfamilie, in der die Liebe zum Beruf über Generationen hinweg weitergegeben wird.

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Getty Images Michael Degen und seine Tochter Elisabeth in Berlin

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United Archives GmbH/ Action Press Michael Degen und Miroslav Nemec in einem "Tatort"-Film

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ActionPress Michael Degen im Mai 2015