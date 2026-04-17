Olivia Cooke erinnert "furchtbares" Treffen mit Tom Cruise

Für Olivia Cooke (32) war die Begegnung mit Tom Cruise (63) alles andere als ein glamouröser Hollywoodmoment. Die House of the Dragon-Darstellerin verriet jetzt in der britischen Sendung "The Claudia Winkleman Show", dass das unerwartete Aufeinandertreffen mit dem Superstar sie buchstäblich aus den Socken gehauen hat – und wie sie danach die Flucht ergriff. Zu Gast auf dem Sofa saß sie dabei unter anderem gemeinsam mit Ralph Fiennes (63) und Anna Faris (49), als die Sprache auf unvergessliche Karrieremomente kam.

Die peinliche Begegnung ereignete sich während der Dreharbeiten zu Steven Spielbergs (79) Sci-Fi-Film "Ready Player One", für den Olivia einen engen Motion-Capture-Anzug mit Ping-Pong-Bällen, einem Helm und mehreren Kameras tragen musste. Als es plötzlich hieß, Tom Cruise werde mit dem Helikopter auf dem Set landen, war die Schauspielerin alles andere als vorbereitet. Ihr Kollege Ben Mendelsohn (57) versuchte ihr noch durch Kopfschütteln zu signalisieren, den Raum nicht zu betreten – doch es war zu spät. "Ich habe sie gehört: 'Olivia, komm her und lern meinen guten Freund Tom Cruise kennen'", schilderte sie gegenüber Claudia Winkleman den Moment. "Und ich bin einfach weggetreten." Als sie wieder zu sich kam, machte sie einen Diener vor ihm, woraufhin Tom lediglich "Toller Anzug" kommentierte. Ihre Reaktion darauf: Sie lief weg. Auch als Steven Spielberg sie zurückrufen wollte, drehte sie sich nicht mehr um. "Ich habe schon einen Diener gemacht. Das reicht. Oh, es war furchtbar", fasste sie zusammen, wie Mirror berichtet.

Olivia, die am 27. Dezember 1993 im englischen Oldham geboren wurde, ist vor allem durch ihre Rolle als Alicent Hightower in der HBO-Erfolgsserie "House of the Dragon" einem breiten Publikum bekannt. Dass sie offen über unangenehme Erlebnisse spricht, hat sie bereits bewiesen: Gegenüber The Hollywood Reporter sprach sie zuletzt über hasserfüllte Nachrichten, die sie und ihre Kolleginnen und Kollegen von manchen Fans der Serie erhalten. "Manche Fans waren furchtbar schrecklich zu unserem Cast. Es macht mich wirklich wütend", so Olivia. Dass das Team zusammenhält, helfe ihr dabei, mit solchen Erfahrungen umzugehen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Cooke in London im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Cruise, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Cooke bei der Premiere von "Sound Of Metal"