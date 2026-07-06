Robert Irwins Familie ist wegen seiner neuen Liebe besorgt

Robert Irwin (22) scheint verliebt zu sein – und seine Familie schaut dabei ganz genau hin. Der 22-jährige Sohn des 2006 verstorbenen "Crocodile Hunter" Steve Irwin (†44) soll mit der amerikanischen Wildtierfotografin Ashleigh Scully zusammen sein. Bereits im März wurden die beiden an Australiens Gold Coast gemeinsam gesichtet, als Robert dort für die US-Tanzshow "Dancing with the Stars: The Next Pro" vor der Kamera stand. Doch trotz aller Sympathie für Ashleigh hat Roberts Familie offenbar gewisse Bedenken, wie das Magazin In Touch Weekly nun berichtet.

Laut einer Quelle des Magazins stehen Mutter Terri Irwin (61) und Schwester Bindi Irwin (27) der neuen Frau an Roberts Seite grundsätzlich positiv gegenüber. "Es geht nicht darum, dass sie Ashleigh infrage stellen", sagt die Quelle. "Sie finden sie tatsächlich sehr sympathisch und können vollkommen verstehen, warum er so von ihr angetan ist." Die Sorgen drehen sich vielmehr um Roberts Tempo: "Ihr Bedenken ist eher, dass er schon jetzt vorauseilt und alle möglichen Pläne macht, obwohl die Beziehung noch sehr neu ist." Konkret soll Robert vorhaben, Ashleigh eng in den Australia Zoo und das Familienunternehmen einzubinden – und das zu einem Zeitpunkt, der seiner Familie zu früh erscheint.

Ashleigh ist selbst eine leidenschaftliche Tierliebhaberin und Wildlife-Fotografin, die sich auf arktische Tierwelt und Unterwasserfotografie spezialisiert hat. 2021 wurde sie von der North American Nature Photography Association als herausragende junge Naturfotografin ausgezeichnet. Gerüchte über eine Romanze zwischen ihr und Robert kursieren schon seit Jahren – bereits 2019 wurde berichtet, dass die beiden sich nahegekommen waren. Richtig Fahrt aufnahmen die Spekulationen jedoch erst im Februar dieses Jahres, als Fotos von einem gemeinsamen Tauchausflug mit dem US-Fernsehstar Dylan Efron (34) auftauchten. Viele Beobachter sahen in den Bildern ein bewusstes "Soft Launch" des Paares. Roberts letzte öffentliche Beziehung war die mit Rorie Buckey (22), der Nichte des verstorbenen Schauspielers Heath Ledger (†28) – die bis Februar 2024 dauerte.

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Getty Images Robert Irwin bei der Weltpremiere von Zootopia 2 im El Capitan Theatre in Los Angeles

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Getty Images Robert Irwin im November 2024

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Getty Images Robert Irwin und Rorie Buckey im November 2023