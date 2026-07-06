Abnahme pausiert? Ina Borcks Fokus liegt auf ihrer Therapie

Aus der Reha meldet sich Ina Borck (30) bei ihren Fans und beantwortet dabei eine Frage, die offenbar viele beschäftigt. Auf Instagram wollte ein Fan von der Influencerin wissen, ob sie mit dem Abnehmen aufgehört habe, weil sie darüber kaum noch poste. Die 30-Jährige stellt in ihrer Antwort klar, dass ein falscher Eindruck entstanden sei: "Es geht mir ja nicht darum, möglichst schnell möglichst viel abzunehmen." Ihr Ziel sei nach wie vor dasselbe – sie bemühe sich weiterhin, ein Kaloriendefizit einzuhalten. Allerdings hat die Therapie derzeit absolute Priorität.

Ina beschreibt die aktuelle Phase als alles andere als einfach: "Die Therapie ist super anstrengend und verlangt viel von mir ab, sodass mein Fokus derzeit auf meiner Recovery liegt." Sie gebe zu, an ihrem Leistungsmaximum zu sein – sowohl körperlich als auch mental. Wenn sie zwischendurch einen Snack brauche, den sie sich sonst eher verkneifen würde, erlaube sie sich diesen. Für ihre Fans macht sie außerdem deutlich, dass diese Phase nur vorübergehend sei: Nach der nächsten Therapiewoche wolle sie wieder strenger auf ihre Ernährung achten.

Bereits seit einiger Zeit gibt Ina ihren Followern auf Instagram Einblicke in ihren Reha-Alltag. Zuletzt hatte sie gezeigt, wie sie gemeinsam mit ihrem Therapeuten intensiv an Gleichgewicht und Reaktionsfähigkeit arbeitet – Übungen, die ihr sichtlich viel abverlangen. Die persönlichen Einblicke machen deutlich, wie viel Disziplin und Durchhaltevermögen ihr Weg zurück in den Alltag verlangt. Hintergrund der Reha ist ein Schlaganfall, den die Influencerin erlitten hatte und der ihr Leben seitdem auf den Kopf gestellt hat.

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Instagram / inaontour Ina Borck, Social-Media-Bekanntheit

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Instagram / inaontour Ina Borck beim Training, 2026

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Instagram / inaontour Ina Borck, März 2026