Nach "Off Campus"-Hype: Vorfreude auf nächste Buchverfilmung

Es ist offiziell: Warner Bros. bringt die beliebte dystopische Buchreihe "Shatter Me" von Autorin Tahereh Mafi auf die große Leinwand. Nach jahrelangen Spekulationen steht die Verfilmung nun fest. Auf TikTok und Instagram kursieren bereits zahlreiche Wunschbesetzungen für die beliebtesten Figuren der Reihe, obwohl noch keinerlei offizielle Details zu Cast oder Regie bekannt sind. Auch einen konkreten Kinostart gibt es bislang nicht. Da sich das Projekt noch in einer sehr frühen Entwicklungsphase befindet, gilt ein Start vor 2027 laut dem Magazin desired als eher unwahrscheinlich.

Eine Information ist jedoch bereits gesichert: Tahereh selbst wird als Produzentin an dem Film mitwirken. Was genau die Fans so begeistert, ist nicht nur die dystopische Handlung mit ihren emotionalen Momenten, sondern auch der unverwechselbare, poetische Schreibstil der Autorin. Viele hoffen, dass die Verfilmung genau diesen besonderen Vibe der Bücher einfangen kann. Da "Shatter Me" mehrere Hauptbände, Novellen und einen Spin-off umfasst, stellt sich außerdem die Frage, wie Warner Bros. diesen umfangreichen Stoff auf der Leinwand unterbringen will.

Der Vergleich mit Off Campus liegt nahe: Die Verfilmung der Buchreihe von Elle Kennedy feierte auf Prime Video einen fulminanten Start. Innerhalb von nur zwölf Tagen nach Veröffentlichung zählte die Eishockeyserie 36 Millionen Aufrufe und schaffte es damit auf Platz drei der erfolgreichsten Serienstarts in der Geschichte des Streamingdienstes. Dass Buchverfilmungen mit treuer Community im Rücken zu echten Hits werden können, hat "Off Campus" eindrucksvoll bewiesen – die "Shatter Me"-Fans träumen nun davon, dass ihren Lieblingsbüchern ein ähnlicher Erfolg beschert wird.

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

Anzeige Anzeige

Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

Anzeige