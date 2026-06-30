Buch vs. Serie: Die fünf größten "Off Campus"-Unterschiede

Seit Mitte Mai sorgt die neue Prime-Video-Serie Off Campus für ordentlich Gesprächsstoff – jetzt vor allem bei Fans der Bücher von Elle Kennedy. Im Zentrum stehen wie in der Romanvorlage Studentin Hannah Wells, gespielt von Ella Bright (19), und Hockeystar Garrett Graham, den Belmont Cameli (28) verkörpert. Doch wer die Bestseller kennt, merkt schnell: Die Serie geht mutige eigene Wege. Auf Social Media diskutieren Fans seit dem Start der ersten Staffel leidenschaftlich über die größten Unterschiede – von Hannahs Schwarm Justin Kohl über ihre Kuss-Partner bis hin zu einem Mega-Cliffhanger rund um Hunter Davenport in Folge acht.

Besonders auffällig: Einige Schlüsselrollen und Szenen wurden für die Serienfassung komplett umgekrempelt. Hannahs großer Crush Justin Kohl ist auf Prime Video kein gefeierter Footballstar mehr, sondern der Leadsänger einer College-Band – eine Änderung, die Darsteller Josh Heuston im Gespräch mit Elite Daily als große Bereicherung für die Dynamik zwischen Hannah und Justin beschreibt. Auch der kultige "Probe-Kuss" läuft anders ab: Statt Dean Di Laurentis landet in der Serie John Logan auf Hannahs Lippen, was brisant ist, weil John heimlich in die Studentin verliebt ist. Ganz neu ist außerdem Johns Geschwisterteil Jules, gespielt von Julia Sarah Stone: Jules erklärt den Zuschauerinnen und Zuschauern den Hockeysport, betreibt an der Briar-Universität einen Klatschblog – und wird von Hannah und Garrett gezielt in ihre Fake-Beziehung hineingezogen.

Früher als in den Büchern funkt es zudem zwischen Allie Hayes und Dean: Ihre heimliche Romanze beginnt bereits in Staffel eins und erhält bei Deans Geburtstagsparty wichtige Momente. Für Diskussionen sorgt die Hands-off-Regel: Während Garrett in der Buchvorlage nach der Trennung angeblich alle Kerle vor Hannah warnt, distanziert er sich in der Serie klar davon. Produzentin Louisa Levy erklärte gegenüber People, diese Änderung sei Teil eines größeren "Dominoeffekts", weil hier Garrett und nicht Hannah Schluss macht. Ein weiterer Paukenschlag ist das Staffelfinale: Allie landet für Abstand von Dean mit einem Studenten im Bett, der sich zunächst als Carter St. James und dann als Hunter Davenport entpuppt – eine Figur, die in den Romanen erst deutlich später auftaucht. Damit greift die Serie ein weiteres Hockey-Ass aus dem Buchkosmos vor und setzt ihren modernen Fokus auf Gefühle, Verantwortung und Beziehungen rund um Garrett, Logan, Dean und ihre Freunde mit zusätzlichen Wendungen für Streaming-Zuschauer fort.

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Antonio Cipriano, Jalen Thomas Brooks, Louisa Levy, Belmont Cameli, Ella Bright, Stephen Kalyn, Mika Abdalla und Josh Heuston

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"