Stephen Kalyn packt über seine "Off Campus"-Nacktszenen aus

Mit Off Campus hat Prime Video im Mai einen der erfolgreichsten Streaming-Hits des Jahres gelandet. Die Hockeyserie, die auf der Buchreihe von Elle Kennedy basiert, begeisterte innerhalb kürzester Zeit ein Millionenpublikum und zählt damit zu den erfolgreichsten Eigenproduktionen der Plattform aller Zeiten. Kein Wunder also, dass eine zweite Staffel bereits in Arbeit ist: In dieser stehen Dean und Allie im Mittelpunkt. Und damit auch Darsteller Stephen Kalyn (28), der jetzt bei einem Panel im Rahmen von Amazons "Obsessed Fest" in Los Angeles laut dem People-Magazin überraschend offenherzig über die Herausforderungen beim Dreh gesprochen hat.

Konkret verriet Stephen, dass ihm vor allem die vielen Nacktszenen anfangs Überwindung gekostet haben. Auch ist seine Figur Dean DiLaurentis in der Serie immer wieder oberkörperfrei zu sehen – "in fast jeder Szene", wie der Schauspieler selbst betonte. "Es ist hier und da ein bisschen unangenehm, aber ich habe das Gefühl, dass ich jetzt die Welt erobern kann, nachdem ich all das gemacht habe", fuhr er fort. Mit der Zeit habe er sich daran gewöhnt. Auch seine Kollegin Mika Abdalla (26), die in der Serie Allie Hayes spielt, kämpfte am Set mit einem ganz bestimmten Moment: der Karaoke-Szene in Episode drei. Laut dem Magazin habe sie dabei sogar richtige "Angst" gehabt, weil es ihr "unangenehm war, vor buchstäblich all meinen Freunden zu singen". Einen genauen Starttermin für Staffel zwei gibt es bislang noch nicht. Sollte Prime Video sich am Zeitplan der ersten Staffel orientieren, wäre ein Release im Frühjahr denkbar. Bis dahin können Fans die Wartezeit mit den Büchern zur Serie überbrücken.

Stephen, der am 24. April 1998 in Kanada geboren wurde, war ursprünglich gar nicht selbst auf die Rolle des Dean aufmerksam geworden. Es war seine Verlobte Victoria Lovatsis, die ihn dazu drängte, sich für die Rolle zu bewerben. Sie kannte die Buchvorlage von Elle Kennedy bereits als begeisterte Leserin, bevor die Serienadaption überhaupt angekündigt wurde. Und als feststand, dass die Bücher verfilmt werden sollten, ließ sie nicht locker. "Sie hat mich enorm motiviert, das zu erreichen und jetzt hier zu stehen", sagte Stephen einmal in einem Interview mit dem australischen Magazin Pedestrian TV.

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Getty Images Stephen Kalyn bei Prime Videos "Obsessed Fest" in Los Angeles, Juni 2026

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla und Stephen Kalyn in "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Beau, Dean und Tucker in der Serie "Off Campus"