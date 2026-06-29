"Off Campus"-Staffel 2: Droht Fans jetzt ein Serien-Schock?

Die Erfolgsromance Off Campus auf Prime Video geht in die zweite Runde: Seit dem 1. Juni laufen die Dreharbeiten zur neuen Staffel auf Hochtouren. Im Mittelpunkt der Fortsetzung werden diesmal Allie Hayes, gespielt von Mika Abdalla (26), und Dean DiLaurentis, verkörpert von Stephen Kalyn (28), stehen. Die erste Staffel hatte einen beeindruckenden Start hingelegt und den drittgrößten Serienstart in der Geschichte von Prime Video erzielt. Seitdem hält die Hockey-Romance die Fans in Atem – und die Diskussionen rund um die Serie reißen nicht ab.

Neben dem inhaltlichen Fokus der zweiten Staffel beschäftigt die Community vor allem eine Frage: Wie werden die neuen Episoden veröffentlicht? Werden alle Folgen auf einmal erscheinen, sodass Fans die Staffel am Stück durchschauen können, oder stellt Amazon auf ein wöchentliches Modell um? Eine Nutzerin auf Reddit glaubt, die Strategie des Streamingdienstes bereits durchschaut zu haben: "Amazon Prime ist eine Streaming-Plattform mit wöchentlicher Veröffentlichung. Sie nutzen das Binge-Modell nur für die erste Staffel, um die Serie zu verkaufen." Offiziell bestätigt ist bisher nichts. Mit neuen Folgen ist laut aktuellen Schätzungen frühestens im Mai 2027 zu rechnen.

Die Debatte um das Veröffentlichungsformat ist dabei alles andere als neu – und bei einem Teil der Fans ein heißes Thema. Als Prime Video bei der Romanceserie "The Summer I Turned Pretty" von der Binge-Variante auf wöchentliche Episoden umstellte, hagelte es Kritik. Auf Reddit beschwerten sich Zuschauer, dass einzelne Folgen dadurch zu "langatmigen Füllerepisoden" würden, "die Fans enttäuschen". Manche brachten es noch drastischer auf den Punkt und bezeichneten das Konzept schlicht als "Folter".

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Getty Images Antonio Cipriano, Stephen Kalyn, Belmont Cameli, Ella Bright, Mika Abdalla, Josh Heuston und Jalen Thomas Brooks bei der "Off-Campus"-Premiere

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"

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Amazon Content Services LLC Mika Abdalla als Allie in "Off Campus"

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