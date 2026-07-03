Millionen Streams: "Off Campus" bringt Musikern neuen Hype

Die Amazon-Serie Off Campus ist nicht nur einer der meistdiskutierten Serien-Hits des Jahres – sie löst gleichzeitig einen echten Musikhype aus. Die Verfilmung der beliebten New-Adult-Romane sorgt dafür, dass gleich mehrere Künstler und Songs auf einmal massiv an Reichweite gewinnen, wie Kino.de berichtet. Besonders profitiert davon die kanadische Indie-Band The Beaches: Ihre monatlichen Spotify-Hörer schnellten innerhalb weniger Wochen von rund 2,2 Millionen auf fast 7 Millionen hoch. Auslöser war eine Schlüsselszene, in der ein Charakter sagt: "Kennst du 'The Beaches'? Ihr Coachella-Set wird dein Leben verändern." – und das offenbar nicht nur bei den Figuren in der Serie.

Der Song "Edge of the Earth" der Band, der in der emotionalen Szene läuft, in der Garrett seine Gefühle für Hannah entdeckt, sammelte rund 27 Millionen zusätzliche Streams, und auf Instagram folgten der Gruppe innerhalb kurzer Zeit fast 150.000 neue Fans. Auch die australische Sängerin G Flip erlebt durch die Serie einen Schub: Ihr Song "Bed on Fire" avancierte nach seinem Einsatz in einer der wohl aufmerksamkeitsstärksten Szenen der Show schnell zum Publikumsliebling. Und selbst altbekannte Hits feiern ein Comeback: Elton Johns (79) "The Bitch is Back" sowie Jennifer Lopez' (56) Partytrack "On the Floor" aus dem Jahr 2011 tauchten zuletzt wieder in den globalen Spotify-Top-50 auf. Verantwortlich für die Songauswahl sind die Musik-Supervisorinnen Amanda Krieg Thomas und Anna Romanoff von Yay Team Music, die gezielt eine Mischung aus Klassikern und neuerer Musik zusammengestellt haben.

Das Phänomen erinnert viele an eine Ära, die längst vergessen schien: In den 2000ern war es vor allem O.C., California, das Bands wie The Killers oder Rooney einem breiten Publikum bekannt machte – und Songs wie "Hide and Seek" von Imogen Heap oder "Hallelujah" von Jeff Buckley auf die Playlists der Welt brachte. Maßgeblich daran beteiligt war damals Musik-Supervisorin Alexandra Patsavas, die später auch bei Grey's Anatomy den Ton angab und etwa Snow Patrol oder The Fray zu neuer Bekanntheit verhalf.

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images G Flip, 2024

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Der "O.C., California"-Cast

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