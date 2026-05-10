Erste Künstler für den Leipziger Opernball 2026 stehen fest

Der Leipziger Opernball 2026 bekommt erste prominente Gesichter: Am 24. Oktober werden Sängerin Leslie Clio (39), DJane Giulia Siegel (51) und Moderator Malte Arkona in der Oper Leipzig dabei sein. Den musikalischen Höhepunkt des Abends liefert Leslie Clio – um Mitternacht steht sie auf der Bühne und verspricht dem Ballpublikum einen Soul-Moment der besonderen Art. Die Künstlerin wurde mit Hits wie "I Couldn't Care Less" einem breiten Publikum bekannt und zählt seit Jahren zu den prägenden Stimmen der deutschen Musikszene.

Im Anschluss an Leslies Auftritt übernimmt Giulia Siegel im Konzertfoyer die Turntables. Die Moderatorin und DJane ist kein neues Gesicht beim Leipziger Opernball – sie sorgte bereits 2009 für eine volle Tanzfläche und kehrt nun dorthin zurück. Durch den Abend im Saal führt Malte Arkona, der den Ball damit zum dritten Mal moderiert. Er ist dreifacher Echo-Klassik-Preisträger und einer der bekanntesten Moderatoren des deutschen Fernsehens.

Leslie Clio blickt auf eine vielseitige Karriere zurück: Ihr Debütalbum "Gladys" erschien 2013 bei Universal Music und brachte ihr unter anderem eine Echo-Nominierung als "Beste Künstlerin National" ein. Abseits ihrer eigenen Musik gründete sie 2020 mit "House Of Clio" Deutschlands erstes rein weiblich geführtes Label. 2021 brachte sie mit dem Kinderprojekt Kid Clio eine weitere Seite ihrer Kreativität zum Vorschein und arbeitete dabei unter anderem mit Disney zusammen. Ihr aktuelles Album "Jukebox" aus dem Jahr 2025 ist ein akustisch geprägtes Werk, dem die Single "Just Friends" als erfolgreicher Neueinsteiger in den deutschen Airplay-Charts vorausging. Auch Giulia Siegel ist seit Jahrzehnten in der Öffentlichkeit präsent – als DJane auf internationalen Events, als TV-Moderatorin und als Influencerin.

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Leslie Clio im Oktober 2015 in Berlin

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Instagram / giuliasiegel Giulia Siegel, Reality-TV-Star

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Getty Images Leslie Clio, Sängerin