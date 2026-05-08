Challenge: Elton und Giulia Siegel feiern am Ballermann

Was für ein unerwartetes Duo! Beim großen Closing im Megapark auf Mallorca sorgten Elton (55) und Giulia Siegel (51) gemeinsam für beste Partylaune. Zwischen lauter Musik, feiernden Fans und ausgelassener Stimmung wurde getanzt, gelacht und ordentlich gefeiert. Doch vor allem hatte Elton an diesem Abend eine ganz besondere Mission, wie er im Video auf Giulias Instagram-Account verriet: ein Highfive mit Ballermann-Star Mia Julia (39).



Dass ausgerechnet Elton und Giulia gemeinsam im Party-Hotspot auf Mallorca auftauchen, überraschte viele. Als typische Ballermann-Touristen hätte man die beiden wohl eher nicht eingeschätzt. Für den 55-Jährigen stand schnell fest, was er unbedingt erreichen wollte: "Das ist die Challenge heute. Einmal abklatschen." Unterstützt wurde er dabei tatkräftig von Giulia, die fleißig winkte und auf ihn aufmerksam machte. Zunächst allerdings ohne Erfolg. "Sie sieht mich immer noch nicht", rief Elton frustriert durch die Menge.

Am Ende wurde die Geduld des RTL-Moderators dann aber doch noch belohnt, wie in dem Clip auf Instagram zu sehen ist. Das langersehnte Abklatschen klappte schließlich und sorgte beim Moderator für echte Glücksgefühle. Gemeinsam mit Giulia feierte Elton den gelungenen Moment ausgelassen weiter. Auch für die Ballermann-Fans vor Ort war das ungewöhnliche Party-Duo definitiv eines der großen Highlights des Abends. Für Elton war es übrigens nicht das erste Mal, dass er sich auf neue Gewässer wagt.

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RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen, Getty Images / Gerald Matzka Collage: Elton und Giulia Siegel

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ActionPress / azee Mia Julia im Bierkönig, April 2023

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RTL Elton, Moderator von "Hitster"

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