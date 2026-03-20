Neuanfang: Ralph Siegel eröffnet ein Restaurant in Spanien

Ralph Siegel (80) startet gemeinsam mit seiner Ehefrau Laura ein neues Abenteuer und eröffnet Ende März ein Restaurant in Spanien. Das Lokal befindet sich direkt vor der Haustür des Hauses, das das Paar vor drei Jahren in der Provinz Tarragona erworben hat. "Dort sind wir abends immer zum Essen hingegangen. Irgendwann stand davor ein Schild, dass das Restaurant zum Verkauf steht", verriet der Komponist der Zeitung Bild. Etwa ein Jahr lang habe man über den Kaufpreis verhandelt, nun sei das Restaurant endlich in ihrem Besitz. Unter dem Namen "Meson Bahia Restaurant Musical by Mister Eurovision Ralph Siegel" soll das Lokal schon bald seine Pforten öffnen.

Die große Eröffnungsparty ist für den 28. März geplant und verspricht, ein musikalisches Highlight zu werden. Bei der Feier soll unter anderem die Gruppe Dschingis Khan auftreten. "Wir feiern mit Freunden. Mit Musik. Mit ganz viel Herz", erklärte Ralph gegenüber Bild. Das Restaurant soll künftig mit Fernseher und Bühne ausgestattet werden, um Sportereignisse wie Spiele der anstehenden Fußballweltmeisterschaft zu zeigen. Auch der Eurovision Song Contest, mit dem der Musikproduzent so eng verbunden ist, wird dort übertragen. Zum diesjährigen ESC-Finale im Mai plant Ralph bereits "einen lustigen Abend" in seinem neuen Restaurant.

Ralph ist eine Legende des Eurovision Song Contest und hat mit unterschiedlichsten Beiträgen an dem Wettbewerb teilgenommen. Seinen größten Erfolg feierte er 1982, als Nicole mit dem von ihm komponierten Song "Ein bisschen Frieden" in Harrogate den ESC gewann und damit erstmals den Sieg nach Deutschland holte. Zuletzt machte der Musikproduzent jedoch auch mit weniger erfreulichen Nachrichten Schlagzeilen. Nach dem Scheitern seines Musicals "N bisschen Frieden" in Duisburg forderte der Insolvenzverwalter der Betreiberfirma eine Nachzahlung von 105.000 Euro. Mit seinem neuen Restaurant-Projekt in Spanien schlägt Ralph nun ein anderes Kapitel auf.

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Getty Images Ralph Siegel, 2022 in Duisburg

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Getty Images Ralph und Laura Siegel, Mai 2025

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Getty Images Ralph Siegel, Musikproduzent