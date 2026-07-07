Amazon Prime löscht Film wegen bodenloser KI-Synchronisation

Ein Psychodrama über eine Ärztin, die von einem Patienten gestalkt wird, sorgt derzeit für unfreiwillige Lacher im Netz – und das ganz ohne Absicht der Macher: Der Film "Deadly Patient – Tödlicher Patient" mit Bree Williams in der Hauptrolle wurde von Amazon Prime nach einer Welle von Spott und Kritik aus dem Programm genommen. Ausgerechnet die deutsche Synchronfassung, die mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellt worden war, hatte sich als derart holprig erwiesen, dass Ausschnitte daraus über Social Media viral gingen. Wie DWDL unter Berufung auf Amazon berichtet, reagierte die Streamingplattform am Montag und zog den Film vorerst aus dem Angebot.

Der Grund für den Rückzug liegt auf der Hand: Die KI-Synchronisation steckt voller grammatikalischer Fehler und ungelenker Formulierungen, die dem ernsten Stoff eine unfreiwillige Komik verleihen. Zu den meistgeteilten Beispielen zählen Sätze wie "Ich sollte da gestorben haben" oder "Deine Arbeit ist doch kein Zuhause. Ich meine es echt." Aber auch kurze Dialoge wie "Liebe dich." – "Ich weiß." – "Geh weg." machten die Runde. Besonders Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher kommentierten die Ausschnitte öffentlich. In einem offiziellen Statement gegenüber der Branchendienst erklärte ein Prime-Video-Sprecher: "Die deutsche Synchronisation des Films 'Deadly Patient – Tödlicher Patient' entsprach nicht den Qualitätsstandards von Prime Video. Der Film ist vorerst nicht mehr bei Prime Video verfügbar."

Wie der Film überhaupt mit einer KI-Tonspur auf die Plattform gelangen konnte, lässt sich mit dem Weg erklären, über den er vermutlich hochgeladen wurde. Laut DWDL dürfte der Titel über Prime Video Direct auf die Plattform gelangt sein – ein Kanal, über den auch externe Anbieter ihre Produktionen bei Prime veröffentlichen können. Für Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher ist der Vorfall symptomatisch für eine Debatte, die die Branche seit Längerem beschäftigt: Immer wieder wird darüber diskutiert, ob KI menschliche Stimmen in der Zukunft ersetzen könnte. Nicht zuletzt deswegen lassen sich mittlerweile sogar Hollywoodstars ihre eigene Stimme rechtlich schützen. Auch Bollywoodstars gehen gegen KI-erstellte Adaptionen von ihnen vor.

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Prime Video Bree Williamson in "Deadly Patient"

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Getty Images Bei Kiehl's Jubiläum in New York: Bree Williamson feiert im Flagship-Store

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Getty Images Bree Williamson bei den 36. Daytime Emmy Awards im Orpheum Theatre in Los Angeles, 30. August 2009

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