Dieter Wollny aß die Gesichtswurst damals nur fürs Fernsehen

Es gibt Szenen, die sich ins kollektive Gedächtnis einer TV-Nation auf ewig einbrennen – so etwa Dieter Wollny (67) beim ausgiebigen Genuss von Gesichtswurst in der RTLII-Show Die Wollnys. In einem bekannten Clip aus der Sendung sitzt er am Küchentisch und seziert mit beinahe chirurgischer Präzision Augen, Nase und Mund aus dem lächelnden Brät. Diesen Teil der Wurst möge er besonders gern, weshalb er ihn heraustrenne, um ihn einzeln zu genießen. So flimmerte Dieter in den frühen 2010er-Jahren regelmäßig als skurriler Patriarch des Großfamilienimperiums durchs Vorabendprogramm – immer wieder flankiert von Bergen an Aufschnitt. Doch jetzt, Jahre nachdem er sich das Image des charmanten Wurstliebhabers aufgebaut hatte, lüftet der einstige TV-Papa auf Instagram plötzlich das wohl am schlechtesten gehütete Geheimnis der deutschen Unterhaltungsindustrie: "Das war fürs Fernsehen."

"Ich habe diese Wurst noch NIE gerne gegessen", betont Dieter und macht damit klar: Was dem Fan als authentische Marotte verkauft wurde, war in Wahrheit nichts als ein abgekartetes Stück Wurstskurrilität für die Quote. Neben der kulinarischen Offenbarung gab Dieter seinen Fans noch weitere private Einblicke. Seit geraumer Zeit hat er bereits dem Realitykosmos und auch seiner alten Heimat Neuss den Rücken gekehrt. Wo früher das markerschütternde Organ seiner Ex-Frau Silvia Wollny (61) die Wände erzittern ließ, regiert heute die gutbürgerliche Idylle: Er ist in Rente, kocht am liebsten mit seiner neuen Ehefrau Marion und widmet sich mit einer fast schon meditativen Hingabe dem heimischen Garten. Den Ausstieg aus dem TV-Business bereut er keine Sekunde. Während der Familien-Beef im Netz dank der chronischen Schlammschlachten zwischen Silvia, Loredana (22), Calantha (25) und Co. verlässlich weiterköchelt, kultiviert Dieter die unaufgeregte Stille. Er sei glücklich, zufrieden und habe sein kleines, ruhiges Familienleben gefunden.

Ganz ohne familiäre Altlasten kommt aber auch der ruhigste Ruhestand nicht aus. Auf die unvermeidliche Frage von einem seiner Fans nach dem Zustand des verästelten Stammbaums stellte Dieter klar, dass die Gerüchte über einen totalen Kontaktabbruch schlichtweg falsch seien. Der 67-Jährige habe zwar nicht zu allen seinen zahlreichen Kindern aus der Ehe mit Silvia eine Verbindung – wohl aber zu mehreren von ihnen. Das reicht dann auch an familiärer Dynamik für einen Mann, der eine Rückkehr ins Rampenlicht nach eigener Aussage weiterhin kategorisch ausschließt.

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Hauter,Katrin / ActionPress Dieter Wollny, Ex-Mann von Silvia Wollny

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RTLZWEI Die Wollnys

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Promiflash Die Wollnys auf dem Bild-Renntag im Mai 2022

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