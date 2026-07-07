Pikante Fan-Enthüllungen: Harry Jowsey ist "abgestumpft"

Er hat schon so viele schmutzige Geheimnisse gehört, dass ihn kaum noch etwas überrascht: Harry Jowsey (29), bekannt aus der Netflix-Datingshow "Too Hot To Handle", sammelt seit Jahren anonyme Fanbeichten in seinem Format "Confession Corner". Die Geschichten, die ihm Fremde dort anvertrauen, sind dabei teils so pikant, dass sie so manchem die Schamesröte ins Gesicht treiben würden – von Affären mit dem Ex-Vater bis hin zu ausufernden "Hoe Phases". Gegenüber der Daily Mail gab der 29-Jährige nun zu: "Ich glaube, ich bin mittlerweile irgendwie abgestumpft, weil ich das schon so lange mache. Aber jede Woche bin ich immer noch überrascht von den verrückten, persönlichen Geschichten."

Seinen Anfang nahm das Format während der Corona-Pandemie. "Ich war gelangweilt und wollte sehen, was bei den Leuten so los ist. Eine weitere Möglichkeit, in Kontakt zu treten. Ich schätzte es sehr, wie offen, ehrlich und verletzlich die Menschen mir gegenüber waren", erklärte Harry im Interview. Während er also nach wie vor als Anlaufstelle für freizügige Geständnisse fungiert, arbeitet er gleichzeitig an einem ganz anderen Kapitel seines Lebens: In der kommenden Netflix-Show "Let's Marry Harry" sucht er an der Seite seiner besten Freundin Alex Cooper (31), bekannt als Hosterin des Podcasts "Call Her Daddy", nach der großen Liebe. "Es war wirklich verletzlich, wirklich emotional... und lustig", sagte er über die Dreharbeiten.

Harrys Weg ins Rampenlicht führte einst über ganz andere Inhalte: Nach seinem Auftritt bei "Too Hot To Handle" avancierte er 2021 zu einem der erfolgreichsten männlichen Ersteller auf OnlyFans und soll dort insgesamt drei Millionen Dollar verdient haben. Diese Phase scheint für ihn aber längst abgeschlossen zu sein. Heute interessiert er sich nach eigenen Angaben weit mehr für Investitionen in Start-ups und eine Karriere als Schauspieler. "Ich habe mich wirklich in den Prozess des Schauspielers verliebt", schwärmte er gegenüber der Daily Mail. Privat sorgt Harry mit vielen Liebesgerüchten für Spekulationen: In der Vergangenheit war er unter anderem mit seiner "Too Hot To Handle"-Mitstreiterin Francesca Farago (32) sowie mit Lucy Hale (37) und Jessica Vestal liiert.

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Jowsey im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Jowsey im Juli 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Jowsey bei Spotifys Best New Artist Party 2026 in West Hollywood, Januar 2026