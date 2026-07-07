Anne Hathaway stieg wegen dieser Szene aus Kultkomödie aus

Sie hätte die weibliche Hauptrolle in einer der beliebtesten Komödien der 2000er Jahre spielen sollen – doch Anne Hathaway (43) entschied sich kurz vor dem Drehstart dagegen. In der Kultkomödie "Beim ersten Mal" von 2007 hätte sie an der Seite von Seth Rogen (44) zu sehen sein können. Warum sie ausstieg, verriet Seth jetzt im "The A24 Podcast", in dem er gemeinsam mit seiner "The Invite"-Co-Regisseurin und -Darstellerin Olivia Wilde (42) über das Thema sprach. Olivia habe damals selbst für die Rolle vorgesprochen, erklärte Seth in dem Podcast.

Laut Seth war es eine besonders explizite Szene, die Anne zum Ausstieg bewogen haben soll: Das sogenannte "Crowning" – wenn der Kopf des Babys beim Gebären sichtbar wird. "Sie wollte nicht, dass dieser Moment bildlich gezeigt wird. Obwohl es ohnehin nicht ihr eigenes Baby gewesen wäre. Es ist natürlich nicht echt", erklärte Seth. Die Szene wurde nämlich vollständig mit Prothesen gedreht, echte Nacktheit war nicht erforderlich. Dennoch habe Anne das Gefühl gehabt, dass dies nicht zu ihrer Marke passe. Er selbst zeigte Verständnis für Annes Entscheidung: "Sie hatte ein Gespür dafür und wusste, dass es nichts für sie war. [...] Sie hatte in den Jahren in viel mehr Dingen recht als ich." Katherine Heigl (47) übernahm schließlich die Rolle und begeisterte das Publikum.

Annes Entscheidung liegt nun fast zwei Jahrzehnte zurück – seither hat sie eine beeindruckende Karriere hingelegt und zahlreiche Erfolge gefeiert. Privat ist sie seit 2012 mit Adam Shulman (45) verheiratet, den sie 2008 beim Palm Springs Film Festival kennenlernte. Gemeinsam haben die beiden bereits zwei Söhne. Erst kürzlich gab Anne bekannt, dass sie ihr drittes Kind erwartet. Die Neuigkeit teilte sie Mitte Juni in einem Instagram-Video mit ihren Fans.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Getty Images Bei den Producers Guild Awards 2026 in Los Angeles: Seth Rogen auf dem roten Teppich

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Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

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