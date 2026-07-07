Exklusiv? Anna-Maria Ferchichi über Datinganfang mit Bushido

Anna-Maria Ferchichi (44) hat jetzt einen seltenen Einblick in die Anfänge ihrer Beziehung zu Ehemann Bushido (47), mit bürgerlichem Namen Anis Ferchichi, gewährt. Ein Fan wollte in einer Instagram-Fragerunde von der Influencerin wissen, wann man beim Dating das Thema Exklusivität ansprechen sollte – und Anna-Maria antwortete mit einer sehr persönlichen Erinnerung an die Anfangszeit mit Anis, den sie 2011 auf einer Party kennenlernte. "Ganz ehrlich? Ich selbst würde nie nach sowas fragen. Finde solche Dinge ergeben sich", schrieb die 44-Jährige auf der Plattform.

In ihrer Antwort verriet Anna-Maria, dass sie sich in den ersten Monaten des Kennenlernens gar keine Gedanken darüber gemacht habe, ob es vielleicht noch andere Personen im Leben von Anis gegeben haben könnte. "Ich selbst wusste ja auch nicht richtig, ob daraus etwas wird oder nicht", erklärte sie. Würde ein Mann das Thema früh von sich aus ansprechen, käme ihr das eher einengend vor. Stattdessen plädiert die Influencerin dafür, den Dingen ihren freien Lauf zu lassen und das eigene Wohlbefinden nicht davon abhängig zu machen. "Nichts ist so anziehend wie eine Person, die signalisiert, sie ist glücklich und unabhängig. Ich finde, dadurch ergibt sich dann eh alles und sobald man ernsthaft verliebt ist, schließen sich andere von alleine aus", so Anna-Maria.

Anna-Maria und Anis machten ihre Beziehung im November 2011 öffentlich und heirateten 2012. Seitdem haben die beiden gemeinsam eine Großfamilie aufgebaut – sie sind Eltern von acht Kindern. Über ihr Leben als Familie sprechen die beiden regelmäßig im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi", in dem auch Anna-Marias Sohn Montry Lewe aus einer früheren Beziehung bereits zu Gast war und offen über die Familiensituation gesprochen hat.

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IMAGO / Agentur Baganz Anna-Maria Ferchichi und Bushido, September 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi im Juli 2025

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Instagram / anna_maria_ferchichi Montry Lewe und seine Mama Anna-Maria Ferchichi, Mai 2025