Am amerikanischen Unabhängigkeitstag wurden Ariana Grande (33) und ihr Ex-Freund Ricky Alvarez (34) gemeinsam beim Einkaufen in einem Whole-Foods-Markt in Boca Raton, Florida, fotografiert. Die beiden verließen den Supermarkt mit mehreren Tüten beladen und luden diese zusammen in ein Auto. Der Ausflug fand statt, kurz nachdem Ariana drei ausverkaufte Konzerte ihrer "Eternal Sunshine Tour" in Sunrise, Florida, absolviert hatte – ihre erste Headliner-Tour seit sieben Jahren. Besonders pikant: Die Sängerin hatte kurz zuvor während eines Konzerts den Songtext von "Thank U, Next" spontan abgeändert und dabei Ricky namentlich erwähnt. Das ließ die Gerüchteküche brodeln – zumal Arianas Trennung vom "Wicked"-Kollegen Ethan Slater (34) erst wenige Wochen zuvor bekannt geworden war. Eine Körpersprache-Expertin zweifelt nun daran, dass hinter dem Ausflug romantische Gefühle stecken.

Der Blick der Expertin Honigmann, die ihre Einschätzung gegenüber Casino.org äußerte, fiel zunächst auf die fehlende Zugewandtheit des einstigen Paares: Zu keinem Zeitpunkt schienen sich die beiden anzublicken oder aufeinander auszurichten. "Wenn ein Paar verliebt ist, zieht es sich gegenseitig an", erklärte die Expertin. "Torso und Füße zeigen automatisch in Richtung des Partners." Doch genau das fehle auf sämtlichen Aufnahmen. Stattdessen wirke Ricky laut der Fachfrau merkwürdig fehl am Platz: Seine gerunzelte Stirn und die weit ausgebreiteten Arme beim Tragen der Einkaufstaschen deuteten darauf hin, dass er sich selbst erst rechtfertigen müsse. "Ricky weiß scheinbar nicht, warum er überhaupt dort ist", so die Einschätzung der Expertin.

Honigmann geht noch einen Schritt weiter und stellt die gesamte Situation grundsätzlich infrage. Arianas konstant eingefrorenes Lächeln auf allen Fotos wirke alles andere als natürlich. "Dieses Lächeln richtet sich an niemanden – es wurde eigens für die Kameras konstruiert", urteilte sie. Ariana schreite auf den Bildern stets voraus und nehme die Führungsrolle ein – ein klares Zeichen dafür, dass der Ausflug ihre Idee gewesen sei. Das Ziel dahinter? Der Welt zeigen, dass sie nach der Trennung von Ethan längst weitergezogen ist – auch wenn das nicht der Realität entspreche. "Ricky ist kein Partner, sondern eher ein Assistent, der Anweisungen befolgt", so die Expertin. Quellen gegenüber TMZ bestätigten unterdessen, dass zwischen Ariana und Ricky nichts Romantisches im Gange sei – die beiden seien schlicht befreundet geblieben.

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globes im Beverly Hilton, 11. Januar 2026

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Getty Images Ethan Slater, Ariana Grande und ein Besucher, Critics Choice Awards 2025

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Instagram / rickyrozay Tänzer Ricky Alvarez, Oktober 2025