Großer Flop: "Enola Holmes 3" enttäuscht auf ganzer Linie

Millie Bobby Brown (22) ist zurück in ihrer Paraderolle: Am 1. Juli startete Enola Holmes 3 bei Netflix – und viele Fans hatten den dritten Teil der beliebten Sherlock-Holmes-Spin-off-Reihe bereits mit Spannung erwartet. Doch der Start verlief alles andere als reibungslos. Erste Kritikerstimmen, die den Film schon vorab sehen durften, zeigen sich enttäuscht, und auch die Zahlen auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes sprechen eine deutliche Sprache: Mit einem Zustimmungswert von gerade einmal 62 Prozent ist "Enola Holmes 3" der bisher am schlechtesten bewertete Teil der Reihe.

Zum Vergleich: Der erste Teil der Reihe kommt auf Rotten Tomatoes auf 91 Prozent, der zweite Teil sogar auf 93 Prozent. Der Unterschied ist also beträchtlich. Kritiker sprechen von einem "deutlichen Qualitätsabfall" und bezeichnen den Film als "überflüssigen Epilog", wie watson berichtet. Die Reihe habe an Drive verloren und wirke "eintönig". Besonders auffällig ist, dass mehrere Kritiker ihre Bedenken direkt an Millie selbst festmachen. The Wrap schreibt: "Nicht einmal Millie Bobby Brown scheint begeistert von ihrer Rückkehr zu sein."

Ganz ohne positive Punkte kommt "Enola Holmes 3" aber nicht davon. Mehrere Kritiker heben die Figuren hervor und loben die "guten, sympathischen Charaktere", die der blassen Handlung zumindest etwas Charme verleihen sollen. Für Millie, die mit Stranger Things zum Weltstar wurde und sich seit dem ersten "Enola Holmes"-Film auch als Produzentin und Unternehmerin einen Namen macht, ist die Figur der jungen Detektivin längst ein wichtiges Projekt geworden. Umso überraschender ist ihre jüngste Aussage gegenüber dem Magazin People: Ihre kleine Tochter scheint von "Enola Holmes" offenbar nicht besonders begeistert zu sein.

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Alex Bailey / Netflix © 2022 Millie Bobby Brown, "Enola Holmes 2"

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Imago Millie Bobby Brown und Henry Cavill in einer Szene aus "Enola Holmes 3" (2026) von Netflix

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Getty Images Millie Bobby Brown bei der Weltpremiere von "Stranger Things" Staffel 5