Katie Prices Skandal-Ehe mit Lee Andrews bekommt eine Doku

Katie Price (48) ist zurück im TV: Am 8. Juli startet auf Sky ihre neue Doku-Serie "Katie Price: Nothing to Hide", in der sie einen ungeschönten Blick auf ihr turbulentes Leben und ihre Beziehungen wirft. Zu Wort kommen dabei auch frühere Partner wie Sänger Dane Bowers (46) und Pop-Idol Gareth Gates (41). Doch damit nicht genug – parallel dazu soll offenbar auch ein eigenes TV-Projekt rund um ihren aktuellen Ehemann Lee Andrews entstehen. Im Podcast "Josh Smith's Great Chat Show" verriet Katie, dass an einer Doku über Lee gearbeitet wird, in der er seine Sicht der Dinge schildern soll.

"Es wird eine Dokumentation über Lee erscheinen. Und er weiß es. Und er wird darin zu sehen sein. Es gibt einen Skandal, um mich herum gibt es immer Skandale", so Katie. Lee war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, nachdem er spurlos verschwunden war und schließlich in Dubai in einem Gefängnis aufgefunden wurde. Auch seine Ex-Partnerinnen hatten sich öffentlich gegen ihn geäußert. Trotz all dieser Turbulenzen bezeichnete Katie ihre Beziehung zu Lee als die "gesündeste", die sie je hatte: "Ich brauche Lee nicht, ich will Lee. Er hat sein eigenes Ding laufen. Er ist sehr intelligent. Er ist älter. Ich bin immer auf Jüngere gestanden. Und ich fühle mich wohl."

In ihrer eigenen Doku-Serie "Katie Price: Nothing to Hide" lässt Katie ihr bewegtes Leben Revue passieren – und das war für sie alles andere als leicht. Die Dreharbeiten sorgten immer wieder für emotionale Momente, bei denen sie die Aufnahmen zeitweise unterbrechen musste, weil sie beim Wiedererleben alter Erfahrungen zu überwältigt war. Ihr Ex Dane bezeichnet sie in der ersten Folge als "die Liebe meines Lebens" – die beiden hatten sich getrennt, als er versuchte, ihr Oben-ohne-Posieren zu unterbinden. Über Gareths Aussagen in der zweiten Episode zeigte sich Katie nach eigenen Angaben "schockiert".

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price und Lee Andrews, Januar 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026

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Mario Mitsis / BACKGRID Dane Bowers, Musiker