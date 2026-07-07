Aus? Chris Wackert und Steffi Brungs sollen getrennt sein

Nach zwölf gemeinsamen Jahren sollen Stephanie Brungs (37) und Chris Wackert (37) getrennte Wege gehen. Laut einem Bericht der Bild soll das bekannteste Moderatorenpaar des deutschen Fernsehens seit rund sechs Wochen kein Paar mehr sein. RTL-Promiexpertin Stephanie und Sat.1-Moderator Christian hatten sich 2014 auf einer Studentenparty kennengelernt und 2019 geheiratet – standesamtlich in Potsdam und mit einem großen Fest auf Hawaii. Auf Anfrage von RTL wollten sich beide nicht zu den Gründen der Trennung äußern.

Laut Bild soll es in der vergangenen Woche noch einmal ein klärendes Gespräch zwischen den beiden gegeben haben. Aus ihrem engsten Umfeld heißt es, die Entscheidung sei gemeinsam und bewusst gefallen – dritte Personen sollen dabei keine Rolle gespielt haben. Christian soll inzwischen aus dem gemeinsamen Kölner Haus ausgezogen sein und in seine Berliner Wohnung zurückgekehrt sein, Stephanie soll vorerst in Köln bleiben. Bereits im Vorfeld hatten Fans spekuliert: Ihr gemeinsamer Podcast "TraumBar – Mit Steffi Brungs und Chris" ist seit Mitte Mai ohne neue Folge.

Neben ihrem Privatleben teilten Stephanie und Christian zuletzt auch beruflich alles miteinander. Gemeinsam moderierten sie die Netflix-Show "Love Is Blind: Germany" – ausgerechnet ein Format, das Singles auf der Suche nach der großen Liebe begleitet. Gegenüber Promiflash beschrieben sie sich einmal als "eingespieltes Team", das den Arbeitsalltag gemeinsam meistert. Dass ihre Beziehung mit schwierigen Situationen umgehen kann, hatten die beiden bereits bewiesen: Kurz nach ihrer Traumhochzeit auf Hawaii wurde bei Stephanie Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert. Im Juni 2025 sprach sie auf Instagram erstmals offen darüber. "Heute teile ich etwas sehr Persönliches mit euch: Nur wenige Wochen nach unserer traumhaften Hochzeit auf Hawaii wurde bei mir Gebärmutterhalskrebs diagnostiziert", schrieb sie. Inzwischen sei sie geheilt und "so unfassbar dankbar" dafür, wie sie weiter mitteilte.

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Netflix Steffi Brungs und Chris Wackert, Moderatoren

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Instagram / chriswackert Christian Wackert und Steffi Brungs im Februar 2025

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Getty Images Steffi Brungs und Christian Wackert im Februar 2025