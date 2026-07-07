Unbekannter Marvel-Film von 1994 wurde nie veröffentlicht

Ein "Fantastic Four"-Film, den so gut wie niemand je gesehen hat – und das war genau so geplant: Im Jahr 1994 gab Produzent Bernd Eichinger (†61), bekannt durch Produktionen wie "Die unendliche Geschichte", bei TV-Regisseur Oley Sassone einen Spielfilm über das Marvel-Superhelden-Quartett in Auftrag. Mit einem Mikrobudget von gerade einmal 1,3 Millionen Euro realisierte Oley die Produktion – in dem festen Glauben, einen echten Kinofilm zu schaffen. Doch nur eine Woche vor dem geplanten Kinostart zog Bernd die Veröffentlichung zurück, wie das Portal Filmstarts berichtet. Der Film verschwand im Archiv und ist bis heute nie offiziell erschienen, obwohl seit Jahren Bootleg-Versionen im Netz kursieren.

Hinter dem Projekt steckte von Anfang an kein künstlerischer Antrieb. Bernds Produktionsunternehmen Neue Constantin Film hatte sich die Rechte an den "Fantastic Four" günstig gesichert. Diese wären jedoch verfallen, wenn nicht bis Ende 1992 mit der Produktion begonnen worden wäre. Eine tatsächliche Veröffentlichung war vertraglich nicht vorgeschrieben. Also engagierte Bernd B-Movie-Legende Roger Corman (†98), der dafür bekannt war, Filme unter extremem Zeitdruck und mit minimalsten Mitteln fertigzustellen. Oley selbst war in diese Pläne nicht eingeweiht – er wusste schlicht nicht, dass sein Herzblut-Projekt als reines Rechtesicherungsinstrument gedacht war. Berichten zufolge wurde sogar das Negativ des Films verbrannt, um eine Vervielfältigung der Kopien zu verhindern. Gegenüber dem Magazin Vice sagte Oley dazu: "Ich nehme es ihnen sehr übel, dass sie das getan haben."

Für Constantin Film ging das Kalkül dennoch auf. Die gesicherten Rechte ermöglichten es der Produktionsfirma, ab 2005 zwei weitere "Fantastic Four"-Filme zu realisieren – diesmal für das große Kino. Mit Besetzungen wie Jessica Alba (45) und Chris Evans (45) fanden diese Versionen durchaus ihr Publikum an den Kinokassen, auch wenn die Kritiken verhalten blieben. Inzwischen ist mit "The Fantastic Four: First Steps" eine neue Adaption erschienen, die von Fans und Kritikern deutlich besser aufgenommen wurde.

Anzeige Anzeige

COLLECTION CHRISTOPHEL © Walt Disney - Marvel Studios - 20th Century Studios - The Walt Disney Compa Szene aus "The Fantastic Four: First Steps", 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Bernd Eichinger 2010 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles

Anzeige