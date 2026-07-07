Sharon Osbourne verbringt ersten Hochzeitstag ohne Ozzy (†)

Zum ersten Mal seit dem Tod ihres Mannes Ozzy Osbourne (†76) hat Sharon Osbourne (73) den gemeinsamen Hochzeitstag ohne ihn verbracht. Am 4. Juli wäre es das 46. Ehejubiläum der beiden gewesen – doch der Rockstar verstarb am 22. Juli 2025 im Alter von 76 Jahren. Auf Instagram meldete sich Sharon mit einer bewegenden Botschaft und einem intimen Foto, auf dem sie und Ozzy sich an den Händen halten: "Heute wäre unser 46. Hochzeitstag gewesen. Stattdessen ist es eine Feier einer Liebe, die selbst der Tod nicht schwächen konnte. Ich vermisse deine Hand in meiner, aber ich trage deine Liebe mit mir – jeden Schritt des Weges. Für immer mein Mann. Für immer mein Herz."

Die Anteilnahme in den Kommentaren ließ nicht lange auf sich warten. Sängerin Nicole Scherzinger (48) schrieb: "Ich schicke dir all meine Liebe, Mrs. O." Auch Amanda Kloots (44) und Carmen Electra (54) meldeten sich mit liebevollen Worten. Zusätzlich richtete Tochter Kelly Osbourne (41) auf Instagram einen langen Brief an ihre Mutter: "Heute fühlt sich alles anders an. Ein Tag, der einst voller Feierlichkeit war, trägt nun ein leises Ziehen in sich." Darin schrieb Kelly weiter: "Daddy geht vielleicht nicht mehr an deiner Seite, aber er wird nie aufhören, mit dir zu gehen."

Sharon und Ozzy hatten sich Anfang der 1970er Jahre kennengelernt. Nachdem er 1979 Black Sabbath verlassen hatte, wurde Sharon seine Managerin und half ihm dabei, eine erfolgreiche Solokarriere aufzubauen. Am 4. Juli 1982 heirateten sie auf Maui, Hawaii, und bekamen drei gemeinsame Kinder: Aimee, Kelly und Jack. Einem breiten Publikum wurde ihre Beziehung durch die MTV-Sendung "The Osbournes" bekannt, die das Familienleben der Osbournes in die Wohnzimmer der Welt brachte. Trotz vieler Höhen und Tiefen – darunter Suchtprobleme, Krankheiten und persönliche Krisen – hielten die beiden stets zusammen.

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Imago Ozzy OSbourne und Sharon, 2020

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Instagram / kellyosbourne Sharon, Ozzy und Kelly Osbourne

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Getty Images Kelly Osbourne, Ozzy Osbourne und Sharon Osbourne

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