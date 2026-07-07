Bonnie Blue plant "Milk Me"-Event trotz Schwangerschaft

Das britische Erotikmodel Bonnie Blue (27) hat ein neues öffentliches Skandalevent in London angekündigt, das unter dem Namen "Milk Me" stattfand. Die 27-jährige OnlyFans-Persönlichkeit, die mit bürgerlichem Namen Tia Billinger heißt, warb auf Social Media mit expliziten Worten für die Veranstaltung, die am 4. Juli stattfand. "Triff mich, melke mich und bedecke mich mit S------", schrieb sie laut The Tab. In begleitenden Videos forderte sie die Teilnehmer auf, sie zu "leeren" und zu "benutzen" – und betonte dabei ausdrücklich: "Ja, ich tue all das, während ich schwanger bin."

Das neue Event folgt nur wenige Wochen auf die sogenannte "Golden Shower Babyshower", die Bonnie Blue zuvor in London veranstaltete und bei der nach Berichten über hundert Teilnehmer erschienen sein sollen. Auch diesmal richtete sie für das "Milk Me"-Event ein Anmeldeformular ein, bei dem Interessierte ihren Namen, ihr Geburtsdatum sowie eine E-Mail-Adresse und einen Lichtbildausweis einreichen mussten, bevor sie eine Einverständniserklärung erhalten sollten. "Ich werde nicht aufhören, bis ich jeden Typen und jeden Zentimeter, der in meiner Warteschlange ist, drangekriegt habe", so Bonnie in einem weiteren Post. Rund um das Veranstaltungsdatum wurde außerdem ihr bekannter Promotionvan, den Fans online als "Bonnie Blue Bang Bus" bezeichnen, in den Straßen Londons gesichtet.

Bonnie Blue gab Ende Mai öffentlich bekannt, ihr erstes Kind zu erwarten. Den Vater des Kindes nannte sie dabei nicht und möchte diese Information weiterhin nicht preisgeben. Im Zusammenhang mit ihrer Schwangerschaft hatte sie zuletzt eine sogenannte "Breeding Mission" erwähnt, bei der sie nach eigenen Angaben ungeschützten Sex mit 400 Männern gehabt haben will. Auf die Frage, ob sie den möglichen Vätern etwas mitteilen wolle, antwortete sie schlicht: "Viel Glück, schätze ich mal."

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