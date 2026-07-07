Emely Hüffer spricht offen über ihr Leben ohne Gebärmutter

Emely Hüffer (30) hat in einem Interview offen über die dramatischen Umstände der Geburt ihres Sohnes Ocean gesprochen – und darüber, wie sie heute damit umgeht, ohne Gebärmutter zu leben. Die Realitystar-Bekanntheit aus der Datingshow "Too Hot to Handle" schildert, wie ein geplanter natürlicher Geburtsvorgang in einen Notfall mündete, der sie beinahe das Leben kostete. Nach dem Notkaiserschnitt zog sich ihre Gebärmutter nicht mehr zusammen, sie verlor gefährlich viel Blut und brauchte Transfusionen. "Um mein Leben zu retten, mussten sie dann meine Gebärmutter entfernen", sagt sie im RTL-Gespräch. Das Interview wurde auf Ibiza geführt, wo die 30-Jährige heute gemeinsam mit ihrem dreijährigen Sohn lebt.

Das Aufwachen nach der Operation war für Emely ein weiterer Schock. Die Endgültigkeit des Verlusts traf sie schwer: "Das war am Anfang für mich so schwer, dass etwas passiert, was für immer ist. Für immer kannst du jetzt keine Kinder mehr bekommen." Immer wieder sprach sie mit Ärzten darüber, was genau passiert war. "Weil es war eben so, dass es vorbei war, und nur das das retten konnte. Sonst hätten sie diese Entscheidung nicht getroffen", erklärt sie. Inzwischen überwiegt die Dankbarkeit: "Weil ich bin ja lieber lebendig." Trotzdem schließt sie weitere Kinder nicht aus – dank ihrer noch vorhandenen Eierstöcke wäre eine Leihmutterschaft möglich, auch eine Adoption kommt für sie infrage. Mit Oceans Vater Kevin Njie, den sie einst in der Sendung kennengelernt hatte, ist sie nicht mehr zusammen und zieht ihren Sohn allein groß.

Emely hatte bereits vor einigen Wochen in ihrem Podcast "Hot Soul by Emskopf" unter Tränen von den traumatischen Stunden rund um Oceans Geburt erzählt. Dass sie ihre Geschichte nun einem breiten Publikum erzählt, ist ihr ein echtes Anliegen: "Ich wusste nicht, dass das mich so sehr heilen würde, diese Nachrichten zu lesen", sagt sie über den Zuspruch, den sie dafür erhält. Auf Ibiza, das sie als spirituellen Kraftort beschreibt, hat sie ihr neues Leben aufgebaut – als alleinerziehende Mutter, Content-Creatorin und Podcasterin. Therapie und die Unterstützung ihrer Familie, die ebenfalls auf der Insel lebt, hätten ihr dabei geholfen. Ihr Fazit: "Ich bin echt mega stolz."

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Januar 2026

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Instagram / emskopf Emely Hüffer und ihr Sohn Ocean, Februar 2025

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Instagram / emskopf Emely Hüffer, Influencerin