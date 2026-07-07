Wow: Schwangere Anne Hathaway strahlt auf Premiere in London

Anne Hathaway (43) zeigt sich bei der Weltpremiere von "The Odyssey" in London von ihrer strahlendsten Seite. Die 43-jährige Schauspielerin erschien auf dem roten Teppich und präsentierte dabei stolz ihren Babybauch. Für den großen Auftritt wählte die Oscarpeisträgerin ein trägerloses, blaues Kleid mit floralen Details, kombiniert mit langen Haaren, Ohrhängern und einem roten Lippenstift. Der Abend in der britischen Hauptstadt markierte ihren ersten großen Premierenauftritt, seit sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat.

Bereits am Vortag sorgte Anne beim Fototermin zu dem Film in London für Begeisterung – in einem weißen Off-Shoulder-Kleid von Blumarine Resort 2027. Das Ensemble mit Rüschen, transparenten Ballonärmeln und einer Schlepplinie kombinierte sie mit kniehohen Stiefeln aus braunem Wildleder sowie goldenem Schmuck. Dazu trug sie eine herzförmige Handtasche von Chanel. Für ihren Babybauch ließ sie sich bei beiden Auftritten sichtlich Zeit, ihn liebevoll in Szene zu setzen.

Die Schauspielerin und ihr Ehemann Adam Shulman (45) sind bereits Eltern zweier Söhne: Jonathan ist zehn, Jack sechs Jahre alt. Ihre Schwangerschaft hatte Anne am 19. Juni in einem Instagram-Video bekannt gegeben – ebenfalls in einem fließenden weißen Kleid. Seither zeigte sie sich mehrfach mit Babybauch in New York City, unter anderem in einem All-Black-Outfit und einem knalligen Rotlook bei einem Pressetermin für ihren kommenden Film.

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Getty Images Anne Hathaway bei der Weltpremiere von "The Odyssey" im Odeon Luxe Leicester Square in London

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Instagram / annehathaway Anne Hathaway zeigt ihren Babybauch, Juni 2026

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Imago Anne Hathaway und Adam Shulman bei der Louis-Vuitton-Cruise-Show 2027 in New York