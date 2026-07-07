Bikini und Tattoos: Danni Büchner (48) trotzt Bodyshaming

Mit einem selbstbewussten Auftritt auf Instagram hat Daniela Büchner (48) ein starkes Statement gesetzt. Die 48-Jährige veröffentlichte ein Video, in dem sie im Bikini aus dem Meer läuft – entspannt, unbekümmert und ganz sie selbst. Dazu meldete sie sich mit deutlichen Worten: "Es ist schon erstaunlich, wie viele Menschen glauben, das Recht zu haben, einer 48-jährigen Frau vorzuschreiben, wie sie auszusehen, sich zu kleiden oder zu leben hat." Besonders betroffen macht sie dabei, dass selbst aus ihrem näheren persönlichen Umfeld Kritik gekommen sei – ihre Tattoos seien in ihrem Alter "asozial", habe sie sich anhören müssen. Danni stellte daraufhin unmissverständlich klar: "Aber wer gibt euch eigentlich das Recht, über andere Frauen zu urteilen?"

Die fünffache Mutter machte in ihrem Post deutlich, dass sie sich nicht länger von fremden Meinungen beirren lässt. Mit schlichten, aber kraftvollen Worten beschrieb sie sich selbst: "Ich bin 48. Ich bin Mutter von fünf Kindern. Ich trage Bikini. Ich habe Tattoos. Und ich fühle mich wohl damit." Danni glaubt, dass Menschen, die sich selbst nicht wohlfühlen, oft dazu neigen, andere zu kritisieren und herunterzumachen. Ihr Fazit fiel ebenso klar wie einprägsam aus: "Selbstbewusstsein hat kein Verfallsdatum." Der Post kam bei vielen Followerinnen und Followern gut an und löste eine breite Diskussion über gesellschaftliche Schönheitsideale, das Alter von Frauen in der Öffentlichkeit und die Grenzen von Kritik im Netz aus. "Jens würde sich sofort neu verlieben", schrieb jemand und ein anderer machte noch weitere Komplimente: "Du bist eine wunderschöne Mami, starke, emotionale, sympathische, authentische und echte Frau. Ich feiere dich."

Dass Danni das Thema Bodyshaming und Hetze im Internet so persönlich nimmt, hat einen ernsten Hintergrund. Wie sie gegenüber der Bild-Zeitung offenbarte, reichen die Anfeindungen gegen sie weit über gewöhnliche Kritik hinaus: "Ich wurde als Hitler-H*re beschimpft, mir wurde der Tod gewünscht und ich habe sehr aggressive Sprachnachrichten bekommen." Besonders schmerzhaft sei für sie, dass auch ihre Kinder mit dem Hass konfrontiert werden. Zuletzt zeigte sie deshalb einen Mann an, der ihr den Krebstod gewünscht hatte. Obwohl sie in schwachen Momenten auch schon ans Aufhören dachte, ist die Realitybekanntheit heute kämpferischer denn je. Der aktuelle Instagram-Post ist daher nicht nur ein modisches Statement, sondern auch ein Zeichen persönlicher Stärke.

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner am Strand

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Bikini

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya