Nackte Tatsachen: Doch alle schauen Nicola Peltz ins Gesicht

Mit einem freizügigen Nacktfoto auf Instagram hat Nicola Peltz-Beckham (31) kürzlich für Aufsehen gesorgt – und dabei vor allem durch ihr auffallend markantes Gesicht Gesprächsstoff geliefert. Die Schauspielerin hat zuletzt intensiv an einem neuen Film gearbeitet: Für ihre Rolle als Primaballerina in dem Streifen "Prima" absolvierte sie vier Monate hartes Balletttraining, in dessen Verlauf ihr Gewicht laut Berichten auf unter 100 Pfund – das sind rund 45 Kilogramm – gesunken sein soll. Viele Fans zeigten sich überrascht, wie verändert Nicolas Erscheinungsbild mittlerweile wirkt, verglichen mit ihren ersten Auftritten auf dem roten Teppich als Teenager.

Gegenüber der Daily Mail äußerten sich mehrere Experten zu Nicolas verändertem Look. Ästhetik-Doktor und Dermatologe Dr. Hassan Galadari erklärte, ihr Erscheinungsbild habe sich im Laufe der Jahre dezent entwickelt. "Es ist möglich, dass sie Anti-Falten-Injektionen wie Botox hatte, um eine glatte Stirn zu erhalten und Ausdruckslinien zu mildern. Auch ihre Augenbrauen scheinen etwas höher zu sitzen als auf früheren Fotos, was auf einen subtilen Brow Lift hindeuten könnte", so der Mediziner. Zusätzlich falle ihre Nase etwas feiner aus als auf älteren Bildern, was laut dem Arzt auf eine operative oder nicht-operative Rhinoplastik hindeuten könnte. Plastischer Chirurg Dr. Paul Banwell ergänzte, dass Veränderungen im Gesicht "manchmal eine Kombination aus natürlichem Altern, Gewichtsschwankungen, professioneller Hautpflege, Make-up, Licht und in manchen Fällen sorgfältig durchgeführten Behandlungen widerspiegeln" können. Für Gesprächsstoff hatten bereits zu Jahresbeginn Silvesterfotos gesorgt, auf denen Nicolas Zähne auffallend weißer und größer wirkten und ihre Oberlippe voller schien.

Zahnmediziner Dr. Mervyn Druian äußerte damals gegenüber Daily Mail, die Bilder deuteten auf neue, stärker ausgeprägte Veneers hin. Ästhetik-Doktor Dr. Rosh vermutete, der vollere Eindruck der Lippe könne auf einen sogenannten "Lip Flip" oder regelmäßiges Filler-Treatment zurückzuführen sein. Nicola selbst hat sich bislang nie öffentlich zu etwaigen kosmetischen Eingriffen geäußert. Nicola ist die Tochter des Milliardärs Nelson Peltz und wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle in der Thriller-Serie "Bates Motel" bekannt. Sie ist seit April 2022 mit Brooklyn Beckham (27) verheiratet, dem ältesten Sohn von David und Victoria Beckham (52). Das Verhältnis von ihrem Mann zu seiner Familie gilt als zerrüttet.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham, Juni 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

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Getty Images Victoria Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2024