Angelina Kirsch entschied sich aus Angst gegen Lipödem-OP

Angelina Kirsch (37) hat in der Sendung stern TV am Sonntag offen über ihr Leben mit der Erkrankung Lipödem gesprochen – und dabei auch erklärt, warum eine Operation für sie aktuell keine Option ist. Obwohl die Krankenkassen die Kosten für eine Liposuktion seit Anfang des Jahres nun grundsätzlich übernehmen sollen, schreckt sie vor dem Eingriff zurück. "Ich habe Angst vor der OP", gab das Curvy-Model, das im Dezember ihren Daniel geheiratet hat, im Interview offen zu. Dazu kommt die Sorge, dass die Beschwerden nach einer Operation einfach zurückkehren könnten.

Gleichzeitig macht Angelina deutlich, dass sie Frauen, die sich für eine Liposuktion entscheiden, absolut versteht. "Je mehr man mit diesen Schmerzen lebt, verstehe ich auch die Patienten, die sagen, das ist der Weg." Ihr eigenes Leben mit der Erkrankung sei inzwischen sehr aufwendig geworden. Lymphmassagen, Trockenbürsten und andere Maßnahmen gehören nun zu ihrem Alltag, um die Beschwerden zu lindern. Zudem kämpfte sie nicht nur mit der Krankheit selbst, sondern auch mit Vorurteilen – etwa mit dem Kommentar "Nimm doch einfach mal ab". "Ich glaube, den kennen alle Lipödem-Patienten", resümierte Angelina, die gegen Kritik an ihrem Körper kämpft. Ihr wichtigstes Anliegen: mehr Verständnis für eine Erkrankung, die nichts mit mangelnder Disziplin zu tun hat.

Angelina hat bereits vor einigen Wochen im Interview mit dem Magazin Bunte erzählt, wie stark das Lipödem ihren Alltag beeinträchtigt. Seit Anfang des Jahres sind die Schmerzen wohl deutlich schlimmer geworden – beim Stehen, Gehen und sogar im Liegen. Ihr Körper stört sie dabei nicht. "Den mag ich nach wie vor", versicherte sie lächelnd in der Sendung. Was sie belastet, seien die Schmerzen, die blauen Flecken und die Müdigkeit. Mit ihrer Offenheit in den sozialen Medien nimmt die The Taste-Moderatorin, die zuweilen an einer plötzlichen Gesichtslähmung litt, ihre Follower regelmäßig mit in diesen Alltag – auch wenn sie dafür nicht nur Zuspruch erhält.

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Getty Images Angelina Kirsch, Juni 2023

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Imago Angelina Kirsch mit ihrem Partner Daniel, November 2025

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Getty Images Angelina Kirsch, Model