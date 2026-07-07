Sorgerechtsstreit: Taylor Frankie Paul stimmt Alkoholtest zu

Taylor Frankie Paul (32) steckt mitten in einem heftigen Sorgerechtsstreit mit ihrem Ex-Mann Tate Paul – und hat nun einem strengen Nüchternheitstest zugestimmt, um die Auseinandersetzung zu lösen. Wie Us Weekly unter Berufung auf Gerichtsdokumente berichtete, hat ein Richter im US-Bundesstaat Utah angeordnet, dass die 32-Jährige zunächst unter Aufsicht Zeit mit ihren Kindern verbringen darf. Sobald die Testergebnisse vorliegen, könnte sich das ändern. Tate hatte zuvor beantragt, die bestehende Sorge- und Umgangsregelung zu überarbeiten – und dabei unter anderem als Beweis eingereicht, dass Taylor ohne sein Wissen eine Rehaeinrichtung aufgesucht hatte.

Sein Antrag auf eine einstweilige Verfügung wurde vom Gericht zunächst abgelehnt, weil wichtige Informationen fehlten. Tate reichte daraufhin einen überarbeiteten Antrag ein. Im Gegenzug machte Taylor dem Gericht zwei Angebote: Sie erklärte sich bereit, ihre Behandlungsunterlagen dem Jugendamt zu übergeben, und stimmte einem Drogentest zu. Das Gericht akzeptierte ihren Vorschlag – sie muss nun sowohl einen 15-Panel-Haar- oder Nageltest als auch einen sogenannten Peth-Test auf Alkohol ablegen. Fallen die Tests negativ aus, bekommt sie das unbeaufsichtigte Umgangsrecht mit ihren Kindern zurück. Bei einem positiven Ergebnis bleibt die Elternzeit weiterhin überwacht. Taylor hatte zunächst auch gefordert, dass Tate sich einem Test unterziehe – der Richter sah dafür jedoch keinen Anlass. Die Testergebnisse unterliegen einer strikten Schutzanordnung.

Auf Instagram meldete sich Taylor zu Wort und schrieb, sie habe den Tag damit verbracht, "weinend für ihre zwei älteren Kinder zu kämpfen." Den Rehaaufenthalt verteidigte sie öffentlich: "Ich wusste, dass ich an einem Punkt war, an dem ich einen Schritt zurücktreten musste", erklärte sie. "Aber Einrichtungen sind nicht nur für Substanzprobleme da. ... Meine Nummer-eins-Priorität war einfach ein Reset für meine mentale Gesundheit." Parallel zum Streit mit Tate schwelt auch ein Konflikt mit ihrem Ex-Freund Dakota Mortensen (33), mit dem sie den zweijährigen Sohn Ever hat. Beide haben gegenseitig Schutzanordnungen beantragt, ein Richter sprach Dakota im März das vorläufige Sorgerecht für Ever zu. Das nächste Gerichtsdatum in dieser Sache ist angesetzt.

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Instagram / taylorfrankiepaul Taylor Frankie Paul mit ihren Kindern, Oktober 2025

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Instagram / dakota_mortensen Dakota Mortensen, "The Secret Lives of Mormon Wives"-Bekanntheit