Shitstorm: Anne Wünsche schockt Fans mit Therapie-Aussage

Mit einem Reel auf Instagram hat Anne Wünsche (34) für einen handfesten Shitstorm gesorgt. In dem Video äußert sie sich kritisch über Psychotherapie und stellt deren Wirksamkeit grundlegend infrage. Ihr Kernargument: Therapie beschäftige sich zu sehr mit der Vergangenheit, anstatt den Blick nach vorne zu richten. "Ich muss zur Therapie gehen, um rauszufinden, warum ich so bin, wie ich bin. Was bringt dir das? Was bringt es, ständig in der Vergangenheit rumzukramen?", fragt sie in dem Clip. Anne gibt dabei auch zu, dass sie mit dieser Meinung anecken wird: "Ich weiß, ich werde mich hiermit wahrscheinlich extrem ins Aus schießen."

Statt auf Therapie setzt die Influencerin lieber auf das Verfolgen eigener Ziele und das Überwinden von Ängsten. "Du musst dich nicht damit beschäftigen, warum du bist, wie du bist. Du musst dich damit beschäftigen, wo du hinwillst, was deine Ziele sind", erklärt sie im Video und ergänzt: "Also bitte sagt mir bitte, wenn es irgendwie anders ist. Aber soweit ich weiß, beschäftigen sich Therapeuten mit deiner Vergangenheit, aber nicht mit deiner Zukunft. Und ich finde, das ist nicht gut." In den Kommentaren reagierten zahlreiche Nutzer empört. Dort ist etwa zu lesen: "Ein Schlag ins Gesicht, für so viele Menschen, die schwer krank sind mit psychischen Erkrankungen" oder auch: "Es ist absolut unverantwortlich, so ein gefährliches Halbwissen über mentale Gesundheit an eine große Reichweite zu verbreiten." Andere forderten sie direkt auf, das Video wieder zu löschen.

Zwischen den zahlreichen kritischen Stimmen finden sich aber auch Fans, die Anne beipflichten. Einige betonen, sie schildere lediglich ihre persönliche Erfahrung und verweisen ebenfalls darauf, dass dauerndes Grübeln über Vergangenes die eigene Entwicklung blockieren könne. Andere schreiben schlicht: "Ich finde, sie hat recht" und sehen in ihren Worten einen motivierenden Appell, sich stärker auf Zukunft und Ziele zu konzentrieren. Anne teilt ihr Familien- und Liebesleben schon seit Jahren offen im Netz, spricht immer wieder über Höhen und Tiefen als Mutter von drei Kindern und zeigt auch private Tiefpunkte.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026