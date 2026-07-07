Vor dem Finale: Für wen soll sich Bachelor Tim entscheiden?

Morgen fällt die letzte Entscheidung im großen Finale von Die Bachelors: Während Sebastian Paul sein Herz bereits an Nadja vergeben hat, muss Tim Reitz nun seine Wahl zwischen drei verbliebenen Kandidatinnen treffen. Kim, Vivi und Miri kämpfen um seine letzte Rose – und alle drei haben ihre ganz eigene Geschichte mit dem Kölner Rosenkavalier geschrieben. Stimmt unter dem Artikel ab: Welche der Ladys soll die letzte Rose bekommen?

Kim, die 32-jährige Social-Media-Managerin aus Frankfurt, galt zu Beginn der Staffel als klare Favoritin und sicherte sich als Erste einen Kuss von Tim. Doch dann verlor die Verbindung der beiden an Fahrt – und sowohl Tim als auch seine Mutter äußerten Zweifel, ob Kim die Show möglicherweise als Sprungbrett für ihre eigene Bekanntheit nutzen könnte. Vivi wiederum holte sich als Erste ein Einzeldate und bewies sich beim Abseilen von einem Gebäude als Ruhepol an Tims Seite. Zuletzt schien sie die Nase vorn zu haben.

Die 28-jährige Halb-Spanierin scheint einen besonderen Draht zu Tim zu haben, doch beim Dreamdate ließ sie die Bombe platzen: Vivi träumt davon, für ein eigenes Pilatesstudio nach Mallorca auszuwandern. Tim hingegen betonte, er sei fest in Köln verwurzelt – ob das zum Problem werden könnte? Miri komplettiert das Finale als echter Underdog. Die Immobilienverwalterin aus Berlin sorgte mit ihrer offenen und humorvollen Art zwar immer wieder für gute Laune, doch Tim reagierte lange kühl auf ihre Avancen und nannte sie sogar "zu plump". Erst nach einem gemeinsamen Zipline-Abenteuer kam es zu einer spürbaren Annäherung zwischen den beiden. Nun scheint sie das Feld von hinten aufzuräumen.

Das Finale verspricht also jede Menge Spannung – zumal das Liebesglück bei "Die Bachelors" in dieser Staffel ohnehin nicht ungetrübt scheint. Sebastians Wahl, die auf Nadja fiel, sorgt seit der Ausstrahlung auf RTL+ für Gesprächsstoff: Im Netz kursieren Gerüchte, wonach die beiden nach den Dreharbeiten bereits wieder getrennt sein sollen. Außerdem wird spekuliert, ob Nadja inzwischen eine Beziehung mit diesem bekannten deutschen Sänger führen könnte...

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Kim und Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Tim Reitz und Kandidatin Vivi beim "Die Bachelors"-Einzeldate

RTL Miri und Tim Reitz bei "Die Bachelors"