Das macht Romina Palm & Christian Wolfs Beziehung besonders

Romina Palm (27) gibt ihren Instagram-Followern gerade einen seltenen Einblick in ihre Beziehung mit Verlobtem Christian Wolf (31). In einem Q&A auf der Plattform stellte sich die Influencerin Fragen aus der Community – und wurde dabei ausgesprochen offen und persönlich. Auf die Frage, was ihre Beziehung mit Christian so besonders mache, antwortete sie mit ehrlichen Worten und gestand, dass die beiden in der Vergangenheit alles andere als eine makellose Liebesgeschichte erlebt haben.

"Unsere Beziehung ist definitiv nicht perfekt, aber welche ist das schon?", erklärte Romina auf Instagram. "Wir hatten schon einige schwere Phasen und mussten gemeinsam durch Herausforderungen gehen." Für sie liege das Besondere ihrer Liebe gerade in diesen schwierigen Momenten: "Was unsere Beziehung für mich besonders macht, ist: dass wir uns trotzdem immer füreinander entscheiden und zusammenhalten." Sie sei der Überzeugung, dass eine Beziehung nicht daran wachse, dass alles immer einfach sei – "sondern daran, dass man auch in den schweren Zeiten ein Team bleibt. Und genau das hat uns mit der Zeit nur noch stärker gemacht."

Privat wirken Romina und Christian nach außen hin oft wie ein eingeschworenes Familiengespann mit ihrer kleinen Tochter Hazel, die in ihren Clips und Postings immer wieder zu sehen ist. In der Vergangenheit hatten sich Fans allerdings auch schon Sorgen gemacht, weil einige Follower in Videos einen sehr ernsten Gesichtsausdruck bei Romina wahrgenommen hatten und darüber in den Kommentaren spekulierten. Nun macht die Influencerin deutlich, dass ihr Alltag nicht nur aus perfekten Momenten besteht, sie und Christian sich aber bewusst für diesen gemeinsamen Weg als Paar und Eltern entschieden haben. Für ihre Community teilt Romina damit einmal mehr nicht nur die schönen Seiten, sondern auch die Realität hinter der Social-Media-Fassade.

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Instagram / christianwolf Romina Palm und Christian Wolf auf der FIBO 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf, April 2026

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Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf mit ihrer Tochter Hazel, Juni 2026