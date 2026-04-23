Luke Wilson (54) zeigt sich mit 30 Jahre jüngerer Freundin

Schauspieler Luke Wilson (54) ist in Los Angeles Hand in Hand mit seiner Freundin Kendall Yates gesichtet worden. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, gingen die beiden entspannt durch die Straßen der Stadt und wirkten dabei bestens gelaunt. Luke, der kürzlich seinen 54. Geburtstag gefeiert hat, trug dabei ein hellblaues Sweatshirt, eine beige Baseballkappe und eine graue Jogginghose. Seine 24-jährige Begleiterin setzte auf ein lässiges, übergroßes weißes T-Shirt-Kleid und braune Cowboystiefel. Berichten zufolge sind die beiden seit mindestens drei Jahren ein Paar – ein Altersunterschied von rund 30 Jahren scheint für sie dabei kein Thema zu sein.

Bevor Luke seine aktuelle Freundin kennenlernte, war er mit einigen prominenten Frauen zusammen. Ende der 1990er Jahre datete er Schauspielerin Drew Barrymore (51), nachdem sich die beiden beim Dreh der Komödie "Best Men" im Jahr 1997 kennengelernt hatten. Drew bestätigte die Beziehung Anfang 2022 in ihrer eigenen Talkshow und erzählte, wie es damals zwischen ihnen war: "Als wir uns das erste Mal trafen, waren wir jung und wild. Ich war mit ihm zusammen, aber ich glaube, er datete auch andere Leute." Die Beziehung sei offen gewesen, so die Schauspielerin: "Wir waren jung." Gemeinsam standen die beiden auch für den Film "Home Fries" vor der Kamera. Im Jahr 2001 soll Luke außerdem rund ein Jahr lang mit Gwyneth Paltrow (53) zusammen gewesen sein.

Was sein eigenes Älterwerden angeht, hat Luke in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, wie er damit umgeht. Gegenüber dem Magazin People erzählte er vor seinem 50. Geburtstag: "Dreißig hat mir nichts ausgemacht. Vierzig hat mir nichts ausgemacht. Aber fünfzig – ich weiß nicht, ob es mich trifft, weil ich morgens aufwache und mich alles schmerzt, und weil ich die Namen von Leuten vergesse, die ich kenne." Er fange an zu verstehen, woher der Begriff "Midlife Crisis" komme, erklärte der Schauspieler, der kürzlich mit einer Typveränderung für Aufruhr sorgte.

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Jamie McCarthy / Staff / Getty Images Luke Wilson in New York 2018

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Getty Images Luke Wilson und Drew Barrymore in Los Angeles, 1999

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Getty Images Luke Wilson bei der 93. Hollywood Christmas Parade 2025