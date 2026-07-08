"Die Bachelors"-Siegerin Nadja verrät ihren Beziehungsstatus

Kein Happy End für Sebastian Paul: Beim Wiedersehen von Die Bachelors macht der Rosenkavalier deutlich, dass seine Siegerin Nadja die Beziehung kurz nach Drehschluss bereits für beendet erklärt hat. Während er niedergeschlagen wirkt, ist Nadja längst wieder auf Wolke sieben: Auf Nachfrage von Moderatorin Frauke Ludowig (62) verrät sie ihren Beziehungsstatus. "Ja – ich bin glücklich in einer Beziehung", erklärt sie und führt weiter aus: "Nur weil es mit Sebastian nicht funktioniert hat, bin ich kein Mensch, der sich dann verschließt. Wenn dann etwas Richtiges kommt, dann ist der Zeitpunkt auch total egal."

Als Frauke fragt, wer ihr neuer Partner ist, schüttelt die Stuttgarterin den Kopf und betont, sie wolle zum jetzigen Zeitpunkt nicht über ihr Privatleben sprechen. In einem Einspieler verrät Nadja dann aber doch etwas – nämlich, was ihr neuer Partner im Gegensatz zu Sebastian richtig macht. Die Zuneigung des Leistungssportlers sei ihr "too much" gewesen und habe ihr ein ungutes Gefühl gegeben. "Es lag einfach daran, dass er es ist und dass er der falsche Mann war – aber dass ich es erst in diesen Momenten gemerkt habe. Mit dem richtigen Partner, was ich ja jetzt inzwischen weiß, bin ich ganz anders", erklärt sie dort.

Dass Sebastian für sie die Show abgebrochen hat, löst bei Nadja kein schlechtes Gewissen aus. "Ich werde bestimmt einen Shitstorm bekommen. Ist mir egal", betont die Blondine. Schon zuvor wurde über ein Liebes-Aus spekuliert. Gerüchten zufolge soll Nadja mit Sänger Mike Singer (26) liiert sein – kürzlich tauchte nämlich ein Video auf TikTok auf, das die beiden innig auf einem Bett zeigt. Die Mutmaßungen einiger Fans, die Aufnahmen könnten von einem Musikvideodreh stammen, weist Bild laut einem Insider zurück. Nadja und Mike sollen zudem im Frühjahr gemeinsam im Urlaub gewesen sein.

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RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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Instagram / mikesinger Mike Singer, deutscher Musiker

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