So spektakulär wird Leslie Bibbs Landhaus mit Sam Rockwell

Schauspielerin Leslie Bibb gewährt ihren Fans gerade regelmäßige Einblicke in ein aufwendiges Bauprojekt: Gemeinsam mit ihrem Partner Sam Rockwell (57) renoviert sie ein historisches Landhaus aus dem Jahr 1750 im Norden von New York. Jetzt teilte sie frische Updates auf Instagram und zeigte dabei, wie weit die Arbeiten bereits gediehen sind. Ein Pool ist fast fertig, neue Veranden entstehen rund ums Haus – und eine frisch rot gestrichene Scheune sorgt für besonders viel Begeisterung. "Die Haussanierung läuft wie am Schnürchen... der Pool ist so gut wie drin... wir mussten ihn früh einsetzen, damit wir die Abwasserleitungen darum herum verlegen konnten", schrieb Leslie zu einem Karussell aus 15 Fotos und Videos. Daran beteiligt ist auch ihr Designer Shawn Henderson, dem sie in der Bildunterschrift ein herzliches Dankeschön für die Farbwahl an der Scheune aussprach.

In den Kommentaren meldete sich auch Leslies "White Lotus"-Kollegin Michelle Monaghan (50) zu Wort und schrieb augenzwinkernd: "Ich sehe Wassergymnastik!!!". Schon im April hatte eine andere Schauspielkollegin der Baustelle einen Besuch abgestattet: Aimee Lou Wood (32) schaute persönlich vorbei, um sich den Fortschritt anzusehen. Auf ihren Instagram Stories schwärmte die Sex Education-Darstellerin: "Dieses Haus ist magisch." Zu einem Foto, auf dem Leslie und Henderson lachend in einem Fensterrahmen posieren, schrieb Aimee außerdem, die beiden seien "ein sehr cleveres Duo".

Ihren ersten Einblick in das Renovierungsprojekt gab Leslie laut People im Sommer 2025. In einem frühen Post beschrieb sie, wie sie und Sam das Haus mit dem Ziel gekauft hatten, es in ihr Traumdomizil umzuwandeln – und dabei den ursprünglichen Charme des alten Gebäudes zu bewahren. "Sagt Hallo zu unserem neuen Baby", schrieb sie damals. Seither hält sie ihre Community auf Instagram und TikTok regelmäßig auf dem Laufenden und richtet sich dabei ausdrücklich an alle, die selbst ein Renovierungsprojekt vor sich herschieben.

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Getty Images Sam Rockwell und Leslie Bibb bei den 32nd Annual Actor Awards in Los Angeles

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Getty Images Leslie Bibb in Sydney, März 2025

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Neilson Barnard/Getty Images Sam Rockwell und Leslie Bibb bei den Oscars 2018

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Glaubst du, Leslie und Sam treffen die perfekte Balance aus Traumdomizil und historischem Charme? Ja, ihr Plan wirkt durchdacht – das wird stimmig. Eher schwierig – moderne Features könnten den Altbau-Charme schlucken. Ergebnis anzeigen