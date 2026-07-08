Wanderchallenge: Das verrät Prinzessin Kates Fitnesstracker

Prinzessin Kate (44) hat mit der National Three Peaks Challenge nicht nur eine enorme körperliche Leistung vollbracht, sondern gibt Fans durch ein Detail auf Instagram auch einen besonderen Einblick in ihre aktuelle Verfassung. Auf den Bildern, die Kate und Prinz William (44) von dem Wanderausflug teilten, ist die Princess of Wales mit einer Smartwatch am Handgelenk zu sehen, die ihre Gesundheits- und Fitnessdaten aufzeichnet. Ein Foto fängt dabei das Display der Uhr ein – und die dort sichtbaren Werte verraten, wie es der 44-Jährigen körperlich gerade wirklich geht.

Mit der Teilnahme an der Challenge sammelte Kate außerdem Spenden für The Royal Marsden Cancer Charity – das Krankenhaus, in dem sie selbst ihre Krebsbehandlung erhalten hatte. Die Challenge hatte es in sich: Innerhalb von 24 Stunden erklomm sie die drei höchsten Berge Großbritanniens – Ben Nevis in Schottland, Scafell Pike in England und Yr Wyddfa in Wales – und legte dabei insgesamt 37 Kilometer zu Fuß zurück. Auf den Instagram-Fotos fällt zudem ihre Apple Watch ins Auge: Auf dem Display sind die aufgezeichnete Trainingsdauer sowie die während der Wanderung verbrannten Kalorien zu erkennen – ein seltener Einblick in Kates aktuelle Fitness nach ihrer Krebserkrankung. Die Aufnahmen des Ausflugs kommen bei den Fans äußerst gut an. "Das sind wirklich die schönsten Fotos, die ihr je gepostet habt", schrieb ein Fan unter dem Beitrag.

Die Challenge ist ein beeindruckendes Zeichen dafür, wie weit sich Kate nach ihrer Krebserkrankung erholt hat. Im März 2024 hatte sie in einer persönlichen Videobotschaft öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt sei. Es folgten Monate der präventiven Chemotherapie, die sie im September desselben Jahres abschloss, bevor sie bekannt gab, sich in Remission zu befinden. Seitdem kehrt sie schrittweise zu ihren royalen Verpflichtungen zurück. Die Three Peaks Challenge, bei der sie insgesamt 3.064 Höhenmeter überwand, ist dabei wohl eine ihrer bisher sportlich anspruchsvollsten Aktionen seit der Behandlung.

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Getty Images Prinzessin Kate winkt während ihres Besuchs bei den Wimbledon Championships 2026 in London

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https://x.com/KensingtonRoyal/status/2071292634723909851 Prinzessin Kate beim Klettern, 28. Juni 2026

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Getty Images Prinzessin Kate bei ihrer Ankunft am Norman Manley International Airport in Kingston, Jamaika, am 22. März 2022