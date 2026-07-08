Darum wählte Simone Ballack Portugal für ihre Playboy-Fotos

Simone Ballack (50) ziert das aktuelle Cover des Playboy – doch das Shooting war für sie weit mehr als nur ein Job. Wie die Unternehmerin jetzt gegenüber der Bunte verrät, hat sie ganz bewusst entschieden, die Aufnahmen in Portugal entstehen zu lassen. Ausgerechnet dort, wo ihr Sohn Emilio vor fünf Jahren bei einem Quad-Unfall ums Leben gekommen war. "Ich habe mich entschieden, das ganz gezielt dort zu machen", erklärt sie. "Ich kann Portugal ja nicht mein ganzes Leben lang meiden."

Für Simone war die Reise somit eine Verbindung aus beruflichem Engagement und persönlicher Verarbeitung. Nach zwei Tagen Shooting blieb die Unternehmerin noch weitere fünf Tage alleine im Land. "Bin am Strand auf und ab spaziert und habe alles ein bisschen aufgearbeitet", schildert sie gegenüber der Bunte. Die Reise sei eine Mischung aus Job und Trauerbewältigung gewesen.

Dass das Shooting in der Villa einer Freundin in Portugal stattfand, war dabei keine Neuigkeit – Simone hatte bereits vor einiger Zeit öffentlich gemacht, dass sie für die August-Ausgabe des Playboy posiert. Gegenüber Bild hatte sie die Entscheidung damals als spontan beschrieben und als nachträgliches Geburtstagsgeschenk an sich selbst bezeichnet: "Ich habe mir gedacht: Jetzt oder nie! Denn irgendwann ist das mit Nacktfotos auch mal vorbei." Die persönliche Bedeutung, die dieser Ort für sie trägt, hat sie nun erstmals öffentlich thematisiert.

Anzeige Anzeige

Imago Simone Ballack, Januar 2026

Anzeige Anzeige

RTL Simone Ballack, Dschungelcamp-Kandidatin 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / simoneballack Simone Ballack in Portugal, 2026