Kussfoto: Glen Powell zeigt Liebe zu Michelle Randolph offen

Es ist offiziell: Glen Powell (37) hat seine Beziehung zu Michelle Randolph (28) auf Instagram öffentlich gemacht. Am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, feierten die beiden gemeinsam mit Freunden an einem See – und Glen teilte anschließend auf seinem Instagram-Profil eine Bilderreihe der Festivitäten. Darunter befand sich ein Schwarz-Weiß-Foto, das die beiden beim Küssen zeigt, während Michelle dabei lächelt. Mit dem schlichten Bildunterschrift-Kommentar "Hell of a Fourth" ließ der Schauspieler die Bilder für sich sprechen.

Die Feierlichkeiten fanden auf einem Seegrundstück statt, auf dem aufblasbare Wasserrutschen aufgestellt waren. Glen und seine Freunde spielten Beer Pong, Volleyball und Golf. Ganz im patriotischen Stil trug der Schauspieler eine Shorts mit amerikanischem Flaggenmuster, ein weißes T-Shirt, eine rückwärts aufgesetzte Cap sowie eine rot-weiß-blaue Sonnenbrille. Auf den Fotos ist außerdem zu sehen, wie Glen Chips seiner eigenen Bio-Marke Smash Kitchen snackte und mit Freunden Wein trank. Abends ging die Gruppe gemeinsam in eine vollbesetzte Bar, wo Michelle ausgelassen zur Musik eines DJs tanzte.

Die Romanze zwischen Glen und Michelle war erstmals im Herbst letzten Jahres öffentlich aufgefallen, als die beiden in einer Bar in Austin beim Tanzen gesehen wurden. Gegenüber Us Weekly bestätigte eine Quelle im Dezember, die beiden hätten sich bereits im Oktober angenähert und versuchten, die Beziehung zunächst unter dem Radar zu halten. Seitdem haben sie sich immer häufiger gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt, zuletzt im Juni beim Händchenhalten und Küssen in New York City. Laut einer Quelle, die ebenfalls gegenüber Us Weekly sprach, ist die Beziehung inzwischen offiziell exklusiv: "Sie haben angefangen, es recht entspannt anzugehen, aber mit der Zeit haben sie gemerkt, dass sie niemanden anderen mehr daten wollen und dass ihre Gefühle füreinander wachsen."

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Getty Images Glen Powell beim Omega Exclusive Planet Ocean Event im Faena Forum in Miami Beach, November 2025

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Instagram / glenpowell Michelle Randolph und Glen Powell, 4. Juli 2026

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Instagram / glenpowell Michelle Randolph, 4. Juli 2026