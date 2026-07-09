Khloé-Heirat nur wegen Ruhm? Lamar Odom widerspricht jetzt

In seiner Netflix-Dokumentation "Untold: The Death & Life of Lamar Odom" hatte der ehemalige NBA-Profi Lamar Odom Aussagen gemacht, die seine Ex-Frau Khloé Kardashian (42) schwer verletzt haben. Er sprach darin davon, dass ihn der "Lifestyle" der Kardashian-Familie fasziniert habe – und dass das eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt habe, sie nach nur 30 Tagen Beziehung zu heiraten. Zudem berichtete Lamars Freund Anthony "Pumpkin" Booker in der Doku, der Basketballer habe ihm am Hochzeitstag gesagt, er heirate Khloé, um seine Zukunft zu verbessern, da die Kardashians "wahnsinnige Verbindungen" hätten. Jetzt hat der 46-Jährige in einem Podcast diese Aussagen klargestellt und sich gegen den Vorwurf gewehrt, er habe die Unternehmerin nur wegen ihres Ruhms geheiratet.

Im Podcast "Nothing's Off the Table with Louis Ruggiero" stellte Lamar klar: "Das ist nie aus meinem Mund gekommen." Er vermutete, die fraglichen Aussagen kämen von seinen Kindern oder anderen interviewten Personen – seine beiden erwachsenen Kinder Destiny und LJ hatten ebenfalls in der Dokumentation mitgewirkt. Auf den Hinweis des Moderators, er habe Khloé doch geliebt, antwortete Lamar: "Ja, das habe ich. Aber ich brauchte keinen weiteren Ruhm." Zur Untermauerung verwies er auf seinen NBA-Meisterschaftsring und darauf, dass er damals an der Seite von LeBron James (41) bei den Lakers gespielt habe. "Ich spielte mit dem besten Spieler meiner Generation", sagte er. Den Kommentar über den "Lifestyle" der Familie meinte er nach eigenen Angaben nicht im Sinne von Ruhm: "Als ich Khloé traf, passte so vieles einfach natürlich zusammen."

Khloé ließ die Klarstellung jedoch nicht unkommentiert stehen. In einer Folge ihres Podcasts "Khloe in Wonder Land" zeigte sich die Mutter von zwei Kindern empört über das, was sie in der Doku gehört hatte. "Du sitzt vor der Kamera und sagst, du hast mich wegen des Ruhms geheiratet? Wie was?", sagte sie. Sie habe stundenlang als Gefälligkeit an der Dokumentation mitgewirkt, ohne einen Cent dafür bekommen zu haben, und fühle sich nun hintergangen: "Ich fühle mich so dumm." Gegenüber der Dokumentation selbst zeigte sich Khloé abschließend: "Ich werde nie wieder an irgendetwas mit ." Das Ex-Paar hatte 2009 geheiratet, sich 2013 getrennt und die Scheidung 2016 offiziell vollzogen – nachdem Khloé Lamar nach einer Überdosis pflegerisch unterstützt hatte.

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Getty Images Lamar Odom, Ex-Sportler

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im April 2011

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Getty Images Khloé Kardashian bei der Abyss By Abby "Arabian Nights" Launch-Party in Los Angeles, 21. Januar 2020