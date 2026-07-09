"Atomic Kitten"-Comeback? Natasha Hamilton packt aus

Natasha Hamilton (43) hat sich zu den Spekulationen über ein Comeback ihrer Band Atomic Kitten geäußert. Anlass ist Englands starke Leistung bei der aktuellen Fußball-Weltmeisterschaft – und damit verbunden die Hoffnung vieler Fans auf eine Neuauflage des viralen Hits "Southgate You're The One". Im Podcast "Right Back At Ya!" sprach die Sängerin offen darüber, ob sie sich mit ihren Bandkolleginnen Liz McClarnon (45) und Jenny Frost (48) noch einmal zusammenfinden würde. Ein dauerhaftes Reunion-Comeback hält Natasha dabei für wenig realistisch – stattdessen träumt sie von etwas Besonderem. "Wenn wir es täten, wäre es eine Nacht und nur eine Nacht – das wäre es", sagte sie. Und für Bandkollegin Jenny, die seit Jahren auf Ibiza lebt, würde sie sogar einen Umzug in Kauf nehmen: "Ich würde glücklich nach Ibiza ziehen, damit das für Jen funktioniert!"

Der Grund für ihre Zurückhaltung bei einem längeren Comeback liegt vor allem in Jennys Lebenssituation. "Alles, was mit 'Atomic Kitten' zu tun hat, ist chaotisch. Es ist nie einfach entspannt. Es ist alles oder nichts", erklärte Natasha im Podcast. Jenny müsste für ein Comeback viel Zeit von ihrer Familie in Ibiza weg sein, was Natasha vollkommen nachvollziehbar findet. Gleichzeitig betonte sie, dass sie und Liz schon seit Jahren gemeinsam auftreten und "hier leben" – für Jenny hingegen wäre es ein völliger Neuanfang. Der virale Erfolg von "Southgate You're The One" war übrigens eher zufällig entstanden: Die beiden waren für einen Auftritt im Boxpark gebucht und wurden spontan gefragt, ob sie die Southgate-Version singen würden.

Neben dem Reunion-Thema enthüllte Natasha im Podcast auch eine bislang unbekannte Geschichte rund um das Musikvideo zu "Be With You". Die ursprünglich geplante Szene mit ihr und einer Frau wurde damals vom Plattenlabel kurzerhand gestrichen. "Im Video für 'Be With You' sollte meine Szene ich und ein Mädchen sein. Das wollte der Videoregisseur, aber das Plattenlabel sagte: 'Auf keinen Fall!'", erinnerte sie sich. Ihr Bedauern darüber ist bis heute spürbar: "Natürlich wäre das toll gewesen! Und ich sagte: 'Leute, ich hatte gerade ein Baby! Es spielt keine Rolle. Es geht um Repräsentation!' Aber nein, das Label wollte davon nichts wissen." Das Interview fand passenderweise am Pride-Wochenende in London statt.

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Getty Images Die Girlgroup Atomic Kitten; Liz McClarnon, Kerry Katona and Natasha Hamilton

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Backgrid / ActionPress Natasha Hamilton, Atomic-Kitten-Star

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Getty Images Natasha Hamilton, Liz McClarnon und Jenny Frost von Atomic Kitten