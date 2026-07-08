Statement: Nadja kritisiert "Die Bachelors"-Wiedersehen

Nach dem Wiedersehen der Datingshow Die Bachelors hat sich Teilnehmerin Nadja in einem langen Instagram-Statement zu Wort gemeldet und dabei scharfe Kritik an der Sendung geübt. Die Gewinnerin erklärt, dass sie beim Dreh ein vierstündiges Interview gegeben habe, von dem letztlich nur wenige Sätze ausgestrahlt worden seien – und zwar ausgerechnet jene, die sie in einem besonders harten Licht erscheinen lassen. Sie räumt ein, selbst geschockt gewesen zu sein, als sie sich das erste Mal in der Sendung sah: "Ich saß da und ich habe dieses Interview das erste Mal gesehen. Und ich dachte mir: Was ist das?" Die Auswahl der gezeigten Szenen sei für sie ein "Schlag ins Gesicht" gewesen, so Nadja. Trotz ihrer Kritik am Schnitt betont Nadja, dass sie hinter allem steht, was sie gesagt hat – "zu 2000 Prozent", wie sie selbst schreibt.

Gleichzeitig liefert sie Hintergründe dazu, warum die Beziehung zu Bachelor Sebastian Paul nach der Show scheiterte. Demnach verbrachten die beiden nach der letzten Rose noch drei Tage gemeinsam in Namibia, in denen es laut ihrer Schilderung zu mehreren Situationen kam, die sie zum Nachdenken brachten. Unter anderem sei Sebastian laut geworden, als sie schlafen wollte, und habe ihre Grenzen dabei nicht respektiert. Außerdem habe er Bestätigung und Nähe eingefordert, was ihr unangenehm war: "Ich möchte dich in den Arm nehmen, wenn ich es fühle. Ich möchte dich küssen, wenn ich es fühle." Nachdem beide wieder in Deutschland waren, habe sie die geplanten Treffen zunächst verschoben, weil sie erst einmal ankommen und Zeit mit Familie und Freunden verbringen wollte. Als sie dann telefonisch darum bat, den Beziehungsstatus zurückzunehmen, habe Sebastian sie sofort verdächtigt, Kontakt zu anderen Männern haben zu wollen – ein Verhalten, das sie laut eigenem Bekunden endgültig abgeschreckt habe.

Nadja berichtet zudem, dass sie Sebastian viermal ein neutrales Treffen angeboten habe, er dieses jedoch abgelehnt habe. Beim Wiedersehen habe er behauptet, ihre Bedenken seien nur "Hypothesen" – was sie ebenfalls nicht nachvollziehen kann: "Wenn ich drei Tage mit dir verbracht habe und keine Ahnung, wie viele Sachen passiert sind, die ich einfach total unschön fand, dann sind das keine Hypothesen." Neben ihrer Kritik an Sebastian und der Sendung richtete Nadja auch warme Worte an ihre Followerinnen, die ihr nach dem Wiedersehen geschrieben hatten: "Ganz lieben Dank noch mal an der Stelle für euer Vertrauen. Und dass ihr eure Erfahrungen mit mir geteilt habt."

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Instagram / nadjaa.os Nadja, "Die Bachelors"-Gewinnerin 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"

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