So ging es zwischen Nadja und Bachelor Sebastian Paul weiter

Beim großen Wiedersehen nach dem Finale von Die Bachelors lässt Sebastian Paul die Bombe platzen. Nachdem er die Show für seine Favoritin Nadja frühzeitig abgebrochen hatte, zerbrach ihre Liebe ebenso schnell wieder. Im Talk mit Frauke Ludowig (62) scheinen die Fronten zwischen dem Rosenkavalier und der Siegerin verhärtet. Sebastian erklärt mit ernster Miene: "Wir sehen uns tatsächlich das allererste Mal in Deutschland wieder. Deswegen: Nein, wir sind kein Paar mehr." Nadja schweigt. In Rückblenden wird gezeigt, was sich nach den Dreharbeiten ereignet hat...

Sebastian schildert, dass er Nadja nach der Rückreise schnellstmöglich wiedersehen wollte, sie jedoch immer wieder kurzfristig geplante Treffen abgesagt habe. In einem Telefonat habe sie ihm schließlich mitgeteilt, dass sie sich mit dem "Status Beziehung" nicht wohlfühle. Für den Leistungssportler kam das wie aus dem Nichts: "Ich habe nicht verstanden, warum es nicht klappt oder warum wir uns nicht einfach mal sehen können hier in Deutschland. Da ging es mir schon wirklich schlecht." Auf dem Weg zum Flughafen in Namibia hätten sie noch Pläne für die nächsten Wochen geschmiedet, nach der Landung sei jedoch alles anders gewesen. Er bezeichnet Nadjas Verhalten als "Schlag ins Gesicht" und war fassungslos darüber, dass sie der Beziehung nie wirklich eine Chance gegeben habe.

Nadja sieht die Situation dagegen ganz anders: Sie behauptet, Sebastian habe verkrampft versucht, dass es zwischen ihnen funktioniert. Bestimmte Off-Cam-Momente nach der letzten Nacht der Rosen hätten die Stuttgarterin allerdings zum Nachdenken gebracht. "Ich hab das nicht gefühlt in den Momenten, für mich war das einfach 'too much'. Wenn ich einem Mann sage, dass ich müde bin und gerne schlafen will und dann eben nicht noch eine halbe Stunde mit ihm kuschele, dann soll mein Partner das verstehen und respektieren", erklärt sie. Nadja beschreibt ihn als "zu obsessed" – dass er für sie die Show abgebrochen hat, löse bei ihr kein schlechtes Gewissen aus. "Ich werde bestimmt einen Shitstorm bekommen. Ist mir egal", betont sie.

Für treue Fans des Rosenformats dürfte dieses traurige Ende wenig überraschend kommen. Schon seit einigen Tagen kursierten Gerüchte rund um das Liebes-Aus von Nadja und Sebastian. Dennoch blieben die genauen Umstände der Trennung bis zum Wiedersehen geheim. Zuschauer der Show sind nun sauer und werfen Nadja vor, die Zuneigung zu Sebastian von Anfang an vorgespielt zu haben, um die letzte Rose zu ergattern. "Nadja hat gut geschauspielert und in den letzten drei Folgen war es deutlich, dass es keinen wahren Anfang mit den beiden geben wird", kommentiert ein User unter einem Post des offiziellen Bachelor-Instagram-Accounts.

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RTL, Instagram Collage: Nadja, Sebastian Paul

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RTL Sebastian Paul, "Die Bachelors" 2026

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RTL Sebastian Paul und Kandidatin Nadja bei "Die Bachelors" 2026

RTL / Charlie Sperring "Die Bachelors"-Kandidatin Nadja, Tax Consultant aus Stuttgart