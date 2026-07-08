Geständnis: Hatte Bachelor Tim Reitz bei den Dreamdates Sex?

In Folge neun von Die Bachelors standen für Tim Reitz drei romantische Dreamdates in Namibia an. Neben einem Kochkurs, einem Fallschirmsprung und einer Safari im Helikopter blieb für den Junggesellen noch genug Zeit, abseits der Kameras seine Verbindung zu den drei Finalistinnen Vivi, Kim und Miri zu vertiefen. Und genau das sorgt im Finale bei Vivi für Sorgenfalten. In Folge zehn wirkt sie bei dem letzten Date mit Tim zerstreut – dann nimmt sie ihren Mut zusammen und spricht aus, was ihr auf der Seele liegt. Sie hakt nach, ob er einer Frau abseits von Küssen nähergekommen sei.

Vivi beschreibt, wie belastend es sich für sie angefühlt hat, zu wissen, dass Tim gerade Dates mit anderen Frauen genießt – immerhin blieben alle drei auch über Nacht. Doch Tim kann Vivis Gedankenkarussell beruhigen. Er verneint ihre Frage und beteuert, er sei keiner Frau nähergekommen. Vivi wirkt sichtlich erleichtert. "Wenn ich körperliche Nähe zulasse, dann bedeutet das für mich auch so viel. Deswegen wollte ich das einfach wissen. Ich hätte meine Position bei ihm dann, glaube ich, noch mal komplett neu evaluiert", erläutert sie im Einzelinterview. Tim erklärt, er könne Vivis Sorge nachvollziehen, jedoch betont er auch, man müsse wissen, in welchem Format man sich befinde – dieses Risiko gehe man zwangsläufig ein.

Dass Tim keiner anderen Frau nähergekommen ist, spielt Vivi in die Karten. Sie wurde nach Kim als Zweite von dem Rosenkavalier geküsst, danach ergatterte auch Miri noch einen Kuss. Dass Tim auch mit anderen Frauen knutschte, bereitete Vivi von Anfang an Sorgen. "Da ich gefühlsmäßig schon sehr involviert war, hat mich der Kuss mit Miri schon zum Nachdenken gebracht. In dem Moment habe ich mich gefragt, ob meine Verbindung zu ihm wirklich so stark war, wie ich sie eingeschätzt hatte", verriet sie bereits zuvor im Interview mit Promiflash.

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RTL Tim Reitz bei "Die Bachelors" 2026

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